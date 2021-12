Pizzocchero sostituisce Bassani come nuovo allenatore della Tritium

Mauro Pizzocchero è l'uomo che la Tritium ha scelto per cercare di mantenere il primato in classifica. Dopo due giornate con Bassani alla guida della squadra, la società ha scelto il nuovo profilo per confermare quanto di buono l'Under 19 biancoazzurra ha fatto vedere nel girone d'andata. Il nuovo tecnico conosce benissimo il mondo Tritium, essendo stato per diversi anni il viceallenatore della prima squadra. «Abbiamo voluto puntare su una persona del posto, che conoscesse il nostro modo di lavorare e potesse creare un rapporto forte tra la juniores e la prima squadra, per far sì che i ragazzi siano sempre pronti per essere chiamati in causa nel mondo dei grandi». Così il DS Vito Cera ha spiegato la scelta del nuovo tecnico, sottolineando l'importanza di creare un ponte ancora più solido tra le due formazioni. Il metodo di lavoro e il modulo di gioco saranno gli stessi, per dare l'opportunità ai ragazzi di essere sempre pronti per provare a fare bene in Serie D. Il DS ha confermato anche la grande stima nei confronti di Bassani, che tornerà a ricoprire il suo ruolo originario da viceallenatore. La curiosità per vedere il nuovo tecnico all'opera inizia ad esserci e continuerà ad aumentare fino alla ripresa del campionato l'8 Gennaio, che vedrà i biancoazzurri impegnati contro il Brusaporto. La squadra bergamasca sarà il punto di partenza della nuova gestione, che avrà l'arduo compito di mantenere la vetta in un campionato estremamente competitivo, che vede le concorrenti sempre pronte a sfruttare il primo passo falso.