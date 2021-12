Quaini: «I gol arrivano grazie al lavoro della squadra, voglio dare il massimo per avere un futuro a Brescia»

Dopo una prima metà di campionato densa di spunti interessanti, uno dei ragazzi che ha offerto un rendimento costante e di alto livello è Daniele Quaini, difensore del Desenzano Calvina. Il terzino dei biancoazzurri ha siglato 4 gol nelle ultime 5 partite del girone d'andata ed è stato protagonista nella risalita fino al sesto posto della squadra allenata da Ugolini. Velocità e resistenza si mischiano perfettamente in un giocatore moderno, che offre solidità in difesa e non disdegna le sortite offensive. Il classe 2004 arriva in prestito dal Brescia e si allena in pianta stabile con la Prima Squadra in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con