Girone A: Bra e Chieri davanti a tutte, il Saluzzo è la possibile outsider per il podio, Fossano in crescita

Caccia al Sestri Levante. Così si può intitolare la prima parte di stagione del Bra e del Chieri, che si trovano in seconda e quarta posizione. Gennaio sarà un mese caldo: i giallorossi e i celesti avranno lo scontro diretto contro i liguri (rispettivamente il 22 e il 15), il cui esito sarà importante per la rincorsa alla vetta della classifica. Attento osservatore è il Saluzzo per il quale il terzo posto non è un miraggio se la squadra di Grippo mantiene la continuità di risultati e i diretti avversari commettono qualche passo falso. Il Fossano sta invece crescendo sul...

