Arconatese-Sangiuliano: Carbone nel finale regala tre punti pesanti a Calati e completa la rimonta gialloblù

Pesantissima vittoria in rimonta dell'Arconatese di Casalati, che s'impone per 2-1 contro il buonissimo Sangiuliano City guidato da Vitellaro. Si porta così a venti punti la squadra gialloblù, mentre fallisce il sorpasso ad Alcione e Caronnese la compagine gialloverde. Dopo un bel primo tempo terminato a reti bianche, gli ospiti si portano in vantaggio nei primi minuti della ripresa grazie al rigore di Terzi. I padroni di casa però cambiano faccia al minuto 15 dopo il gol del subentrato Chavez, lo stesso numero 18 (curioso gioco del destino) si procura un rigore a tempo praticamente scaduto, segnato da Carbone. Le...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con