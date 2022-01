Brianza Olginatese-Caravaggio: la decidono Merlini e Redaelli per la squadra di Venantini, non basta il cuore biancorosso

Nel recupero dell'11ª giornata la Brianza Olginatese sconfigge per 2-1 il Caravaggio e raggiunge quota 23 punti in classifica, agganciando il gruppetto di testa. Dopo il botta e risposta targato Merlini e Brusa, Redaelli all'inizio della ripresa trova la rete decisiva che decide la partita in favore dei padroni di casa. La prestazione del Caravaggio è però di alto livello, complice anche l'ottimo esordio del nuovo innesto Maggioni Facchetti come centravanti, che crea diversi problemi alla retroguardia bianconera. Gli ospiti rimangono così al penultimo posto della graduatoria, con soli 6 punti dopo le prime 11 partite disputate. Dall'inizio del girone...

