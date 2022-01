Under 19 Nazionale, prorogata di due settimane la sospensione dei campionati: si riprenderà sabato 5 febbraio

Lunedì 17 gennaio doveva rappresentare l'inizio della settimana che avrebbe portato alla ripresa del campionato dell'Under 19 Nazionale nel corso del weekend ma così non sarà. Come si legge dal comunicato ufficiale, il Dipartimento Interregionale ha infatti disposto che «la sospensione viene prorogata sino al turno di campionato programmato per il 29/01/2022, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero emanati». La stagione riprenderà quindi sabato 5 febbraio con le gare fissate inizialmente in calendario lo scorso 8 gennaio e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista.

Nel frattempo quasi tutti i recuperi dei Gironi A, B e C sono stati già disputati nel weekend appena concluso: il Chieri è stato fermato dal PDHAE con un pareggio a porte inviolate mentre il Saluzzo ha guadagnato un prezioso punto sul campo del Vado dopo essere rimasto in inferiorità numerica per quasi tutta la partita.

L'Arconatese ha invece vinto in rimonta contro il Sangiuliano City (2-1) grazie ai gol di Chavez e Carbone mentre la Brianza Olginatese ha superato con il medesimo risultato il Caravaggio con le reti di Merlini e Redaelli.

HSL Derthona - Pro Vercelli è stata invece giocata mercoledì 12 e si è conclusa con il risultato finale di 3-1. La sfida tra Borgosesia e Ac Leon verrà infine recuperata mercoledì 19.