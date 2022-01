Il destro di Merlini e l'inzuccata di Redaelli infiammano la lotta per il primo posto: le foto di Brianza Olginatese-Caravaggio

Vittoria per 2-1 e balzo al secondo posto: la Brianza Olginatese sabato ha battuto il Caravaggio nel recupero dell'11ª giornata del Girone C portandosi a -3 dalla capolista Tritium e agganciando Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Ponte San Pietro infiammando ulteriormente la battaglia per le primissime posizioni. Una partita vibrante quella dell'Enrico Ferrario di Merate e decisa da due invenzioni all'inizio dei due tempi: nel primo, al 9', il destro fulminante di Simone Merlini per l'1-0 dei lecchesi; nel secondo, al 2', il colpo di testa ravvicinato di Andrea Redaelli che sorprende tutta la difesa orobica su una azione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con