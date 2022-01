Francesco Veneziano saluta il Bra: l'attaccante è stato ceduto a titolo definitivo al Venaria

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti in una sua celebre canzone. Questo è il caso di Francesco Veneziano, ormai ex calciatore del Bra: l'attaccante classe 2002 è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Venaria, società in cui aveva già militato per tre stagioni prima di trasferirsi proprio in giallorosso all'inizio di questa stagione.

Nel campionato in corso il giovane talento ha esordito in Serie D in occasione del match contro il Gozzano nella sesta giornata. Sotto la guida di Gianni Carena nell'Under 19 Nazionale conta invece cinque presenze con ben due reti segnate (contro il RG Ticino e la Sanremese). Veneziano fa così ritorno al Venaria con cui ha esordito sia in Eccellenza che in Promozione.