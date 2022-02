Comincia la rincorsa alla Castellanzese: si riparte con tanti big match

Finalmente mancano pochi giorni alla ripartenza del campionato. Dopo 2 mesi dall'ultima partita, allenatori, giocatori e dirigenti di tutte le squadre erano scettici, a causa della pandemia, sulla continuazione della stagione in corso. Continui rinvii hanno abbassato il morale dei giovani che, nonostante tutto, hanno continuato ad allenarsi per arrivare nella migliore condizione possibile al giorno della partita. il 5 febbraio è la data ufficiale in cui ricominceranno le partite di campionato. La stagione ha ancora tanto da riservarci. In questi mesi scopriremo quanto potrà resistere la Castellanzese in vetta alla classifica, chi arriverà ai playoff e chi dovrà arrendersi ad una posizione di bassa classifica.

CASTELLANZESE



Non possiamo non menzionare come prima squadra la capolista. A differenza delle altre squadre, ha tutto da perdere. I ragazzi di Colombo hanno fatto un stagione spettacolare fino ad ora. Le statistiche parlano chiaro, 1 sconfitta e 11 vittorie, di cui 8 consecutive. Sicuramente sarà difficile ripetersi in tutte le restanti partite. I ragazzi dovranno essere bravi a limitare i punti persi perché le concorrenti aspetteranno solo un passo falso per recuperare punti. Colombo ricomincerà il campionato dalla partita in casa contro il Città di Varese, sperando di ottenere un altra vittoria che allungherebbe la striscia positiva.

CARONNESE

La stagione fatta fino ad ora è stata nel complesso molto buona anche se i 34 gol fatti non sono bastati per raggiungere la vetta della classifica. L'inizio è stato brillante, poi c'è stato un periodo più difficile e infine, dalla 9ª giornata, i ragazzi di Munari hanno ripreso a vincere, salvo nell'ultimo match fuori casa contro il Città di Varese, in cui Ritondale ha segnato nei minuti di recupero, regalando il pareggio alla sua squadra e, condannando gli ospiti al secondo posto a -10 dalla Castellanzese. Il cammino è ancora lungo e i ragazzi di Munari proveranno a dare il meglio in ogni partita, sperando di raggiungere la capolista e, superarla. Per cominciare bene i rossoblù dovranno portare a casa i 3 punti contro la Folgore Caratese.

ALCIONE

Nonostante le ultime due partite perse contro Gozzano e Città di Varese, la squadra di via Alessio Olivieri non ha perso la volontà di arrivare davanti a tutti. Sicuramente ha avuto il tempo durante questa lunga sosta per recuperare i giocatori dagli infortuni e, ricaricare le pile per partire a mille come aveva fatto ad inizio campionato nelle prime giornate. I 23 punti vanno stretti all'Alcione, perciò proverà a tornare alla vittoria nella prossima partita in casa contro l'Arconatese, in un big match di alta classifica.

SANGIULIANO

I gialloverdi sono una delle poche squadre che non è partita benissimo ma, è riuscita a risollevarsi dopo poco tempo, ottenendo ottimi risultati. Dopo aver ottenuto solamente 6 punti in 6 partite, la squadra di Vitellaro ha cambiato rotta e ha vinto 5 partite di fila, ottenendo 15 punti e un buon piazzamento in classifica. Il recupero perso fuori casa il 15 Gennaio contro l'Arconatese non permette loro di posizionarsi al secondo posto a -9 dalla prima. Lo scontro in casa contro il Novara sarà un ottimo modo, in caso di vittoria, per tornare a giocarsi la seconda posizione.

DA TENERE D'OCCHIO

CITTÁ DI VARESE

Ha fatto un'ottimo inizio nelle prime cinque giornate e poi, ha perso le successive quattro. Nelle ultime 3 partite sembra essersi ripresa, trovando la vittoria due volte, contro Fanfulla e Alcione e, pareggiando con la seconda in classifica nei minuti di recupero. Il tecnico Porro deve ripartire da questi risultati per poter ripartire nella seconda parte di stagione con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte per le prime posizioni. La squadra di Varese dovrà stare attenta a non ricadere in un periodo di risultati negativi di fila come è già successo. Un ottimo modo per far vedere a tutti la forza di questa squadra sarebbe quello di vincere nel prossimo big match fuori casa contro la capolista, riaprendo così la corsa al titolo.

FOLGORE CARATESE

La posizione in classifica rispecchia la stagione altalenante fatta fino ad ora. Non è mai riuscita a trovare continuità nei risultati positivi e, ha sempre alternato a delle ottime partite, brutte prestazioni. C'è da ricordare che la squadra di Crippa non ha mai vinto contro le squadre che si trovano nelle prime sette posizioni, quindi gli scontri diretti. Vero anche che non tutte sono state affrontate. Il calendario infatti è molto difficile per la squadra di Carate Brianza, che nelle prossime 3 partite dovrà affrontare Caronnese, Castellanzese e Alcione. Può succedere di tutto, può riaprirsi la corsa al titolo per questa squadra o possono chiudersi i giochi. Stiamo a vedere!

ARCONATESE

I 20 punti in classifica testimoniano una stagione fino a qui discontinua. Gli oroblù hanno il particolare merito di aver fatto male contro le squadre con una posizione minore e, bene, negli scontri diretti contro le squadre nelle tre posizioni davanti. Il rimpianto che ha questa squadra è forse quello di non essere riusciti a portare a casa punti in partite sulla carta più semplici. Carbone con i suoi 10 gol ha trascinato la squadra fino alla settima posizione. Le prossime 3 partite sono molto importanti, dato che affronterà Alcione e, più avanti, la Castellanzese. Vincendole entrambe, non solo scalerà la classifica ma, potrebbe rendere i ragazzi di Casalati la squadra "ammazza big".

SOGNO PLAYOFF

NOVARA

La stagione non è iniziata come previsto. I 5 punti in 6 partite hanno deluso le aspettative. Dalla 7ª giornata alla 10ª le vince tutte e poi, nelle ultime due giornate, ottiene un pareggio fuori casa contro il Fanfulla e una pesantissima sconfitta in casa per 0-8 contro il Vis Nova, che consolida la statistica negativa dei gol subiti, 32. Sicuramente la squadra piemontese avrà lavorato durante la sosta per migliorare il reparto difensivo in modo da potersi giocare alla pari tutte le partite e perchè no, provare a raggiungere le prime posizioni. La prossima partita in trasferta contro il Sangiuliano sarà un ottimo modo per testare il lavoro fatto.

VIS NOVA

Reduce dall'ottima vittoria fuori casa contro il Novara, la squadra di Rampinelli affronterà nella prossima partita il Fanfulla fuori casa. I neroverdi proveranno in tutti i modi a portare a casa i 3 punti per dare una svolta a questa stagione. Nonostante i 28 gol fatti e, il capocannoniere Galbiati in rosa, la squadra di Giussano fa fatica a trovare continuità nei risultati.

GOZZANO

La squadra Rossoblù con le sue 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, rimane in decima posizione a -9 dalla seconda classificata. I punti che li separano dalla zona playoff non sono tanti. Rimane comunque scontato dire che se non ci dovesse essere un cambio immediato di rotta, la strada sarà complicata. Nella prossima partita affronterà il Legnano. Lo scontro è alla pari quindi una vittoria sarebbe molto importante per ripartire con il piede giusto.

CASATESE

Nonostante un campionato fino ad ora con più risultati negativi che positivi, la speranza di arrivare ai playoff non è ancora esaurita. Delle 4 partite vinte in totale dalla Casatese, 2 sono arrivate proprio negli ultimi scontri, contro Leon e Legnano. Sfortunatamente la sosta ha fermato il periodo positivo e la continuità di risultati dei ragazzi di Casatenovo. Chefa nel prossimo match affronterà il Borgosesia, che arriva da un ottimo periodo, e proverà a vincere la terza partita consecutiva per dare una svolta al campionato.

BORGOSESIA

Questa squadra è sempre piena di sorprese, motivo per cui è stata messa in questa categoria. La classifica potrebbe ingannare qualsiasi persona ma, non riflette l'andamento dei granata. Nelle prime nove giornate ha collezionato zero punti. Nonostante il cambio del tecnico in panchina e, i gol del bomber Diongue, i risultati continuavano a non arrivare. Alla 10ª partita di campionato Boschi regala al 46'st la prima vittoria alla sua squadra. Da lì inizia il periodo positivo dei ragazzi di Blanco che vince poi altre due partite, contro Vis Nova e Leon, nel posticipo di mercoledì 19 Gennaio. Attenti al Borgosesia, che ha tutta l'intezione di recuperare i punti in campionato e compiere un'impresa.

SFAVORITE

FANFULLA



La squadra bianconera non vince dalla 6ª giornata di campionato. Ha vinto solo 2 partite fino ad ora, di cui una contro la Castellanzese. Ebbene sì, è stata l'unica squadra ad aver fermato la capolista. Nella prossima partita il tecnico Ruggiero affronterà il Vis Nova e cercherà di ritornare alla vittoria in campionato.

LEGNANO

I giocatori lilla fanno fatica in questa stagione ha dare la svolta al campionato. La squadra di Bortolato arriva da tre sconfitte consecutive e spera nella prossima partita di vincere in casa contro il Gozzano per poter provare a scalare la classifica.

LEON

5 Pareggi e 5 sconfitte condannano la squadra di Vimercate alla 14ª posizione. Lo scontro di bassa classifica contro il Borgosesia nell'ultima giornata è stato perso per 3-0. Fino ad ora non si è vista la capacità di questi ragazzi di farsi valere contro le altre squadre del campionato. Sicuramente Rivoltella non si arrenderà e cercherà di raggiungere la posizione più alta possibile a fine campionato. il prossimo incontro in casa contro l'ultima in classifica potrebbe portare alla Leon i 3 punti che mancano dalla 4ª giornata.

CREMA

Nessuna vittoria fino ad ora e nessun punto dall'8ª giornata, condannano i bianconeri all'ultima posizione. Fino ad ora ci sono stati solamente 4 pareggi e 8 vittorie. Non si vede nessun segno di ripresa da parte di questa squadra. Chissà se dopo la sosta invernale riuscirà a trovare la prima vittoria in campionato e, magari, svoltare il campionato come il Borgosesia.

Capocannoniere

Chi vincerà la sfida tra questi tre giocatori? ci sarà un bomber a sorpresa che rimonterà nel girone di ritorno?

Ricca di emozioni anche la lotta per salire sul trono dei marcatori. Al momento guida Galbiati della Vis Nova grazie al poker messo a segno a Novara nell'ultima partita giocata prima di Natale. Per lui anche una tripletta, col Crema, e una doppietta, decisiva, a Legnano. A tallonarlo c'è Alì Diongue, a lungo in vetta a questa graduatoria. Per settimane il bomber del Borgosesia ha predicato nel deserto, poi la svolta a dicembre con la squadra che ha iniziato a raccogliere punti e acquisire fiducia. A bersaglio in ben 10 delle 12 gare giocate, si è tolto anche la soddisfazione di vincere il personale duello con il rivale, avendo realizzato la doppietta che ha permesso ai granata di espugnare Giussano per 2-1. Sul podio dei marcatori sale, al momento, anche Gabriele Carbone dell'Arconatese, anche lui già in doppia cifra. L'ultimo realizzato è stato anche pesantissimo per la classifica, essendo valso i tre punti a tempo scaduto nello scontro diretto col