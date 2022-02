Sabato riapre la caccia alla Tritium: tutte le sfide della giornata

Sabato 5 febbraio ripartono i campionati di Serie D e l'Under 19 nazionale, in ritardo di quattro settimane rispetto alle previsioni iniziali, che prevedevano di cominciare l'8 gennaio. Per quanto riguarda il girone C, le zone alte della classifica sono decisamente affollate. La capolista è ancora la Tritium, che con il nuovo allenatore Pizzocchero che cercherà di risollevarsi dopo un finale di girone di andata piuttosto deludente, sfidando il fanalino di coda Brusaporto.

Clicca sulla foto per vedere tutte le informazioni sul girone.

A inseguire c'è un gruppo di ben 4 squadre a quota 23 punti, che faranno di tutto per scalzare i biancoazzurri dall'ambita prima posizione. Il Ponte San Pietro, miglior difesa del campionato, riparte dalla sfida contro il Sona, che ha avuto un tracollo nella seconda parte del girone di andata. La Brianza Olginatese cercherà di sfruttare la scia della vittoria nel recupero con il Caravaggio per vincere con un redivivo Villa Valle, guidato dal suo bomber Tiraboschi. La Real Calepina di Dondoni, che arriva dall'ultimo deludente pareggio con il Breno, avrà un altro weekend di riposo, per arrivare ancora più pronta all'esordio nel nuovo anno in casa del Caravaggio. L'ultima del gruppo è la Virtus Ciserano Bergamo che, guidata dai gol di Di Nardo, ha lanciato diversi segnali di forza alle varie sfidanti. I rossoblù incontreranno l'Ambrosiana; la squadra di Ghirardello vorrà certamente rifarsi dopo il passo falso nell'ultima giornata del girone d'andata contro il Sona.

Clicca sulla foto per vedere il calendario completo

Le restanti sfide vedono coinvolte il Breno contro il Caravaggio, il Desenzano Calvina con il San Martino Speme e lo Sporting Franciacorta affronterà il Caldiero Terme. Per quanto riguarda i granata, l'ultimo pareggio con la Real Calepina ha dato fiducia e nello scontro diretto con la squadra di Longaretti ci sono in palio punti molto importanti. La squadra di Ugolini invece vuole continuare la sua striscia di 3 vittorie consecutive contro la squadra veneta allenata da Pollini, che arriva da un deludente 0-0 contro il Brusaporto. A chiudere la giornata ci sarà lo scontro tra i gialloverdi e la squadra di Verzelletti. Con una vittoria gli ospiti potrebbero agganciare proprio il Caldiero Terme, per lanciarsi nella metà alta della classifica. Con qualche settimana di ritardo riprende l'Under 19 nazionale e nel girone C ci sono tutti i presupposti per divertirsi e vedere partite di altissimo livello.

Clicca sula foto per consultare le statistiche complete del girone

Apertissima la lotta anche per il trono dei bomber. Al momento la corona è sulla testa di Giampaolo Di Nardo della Virtus Ciserano Bergamo, ma Alessandro Scalcinati lo tallona a una sola lunghezza di distanza. Più staccato un gruppone di attaccanti che dovranno cambiare marcia nel ritorno se vogliono tornare della partita.