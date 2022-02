Lanzi un muro, Mocchi la chiude: le pagelle di Alcione-Arconatese

L'Alcione ne fa tre in via Olivieri all'Arconatese e si porta a casa tre punti firmati da Lanzi, Femminò e Mocchi. Agli ospiti non basta la rete del solito Carboni, ancora una volta tra i migliori nello scacchiere oroblù. Gli orange mantengono così il secondo posto in classifica, accorciando a -7 dalla Castellanzese caduta clamorosamente in casa per mano del Città di Varese. CLICCA PER LA CRONACA ALCIONE Musitano 6.5 Attento soprattutto sulle palle alte: le sue uscite, specie sul finale, hanno neutralizzato il potenziale pericolo di molti traversoni avversari. Federici 6.5 Ottimo in fase di copertura, ha mostrato di...

