Il cielo è Blues sopra Fossano: un immenso Parisi e Delmastro rimontano l'Asti e regalano i tre punti a Boscarino

Finisce con un pirotecnico 3-2 a favore del Fossano il match tra i Blues e l'Asti al termine di un secondo tempo a cardiopalma sia per i giocatori in campo che per i numerosi tifosi sugli spalti. Nella prima frazione di gioco le due compagini hanno avuto diverse occasione per sbloccare la partita, in modo particolare i galletti: Carlone e Cerrina sono stati i giocatori più pericolosi ma Fazio ha compiuto due gran interventi su entrambi mantenendo così la porta inviolata per tutto il primo tempo. Ma è nella ripresa che succede praticamente di tutto. I biancorossi si portano in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con