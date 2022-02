Corbo, Cani e Allegretti, un tris da ko tecnico

Con una prestazione di grande spessore la Folgore Caratese infligge una pesante sconfitta alla Caronnese. I mattatori di giornata sono Corbo, Cani e Allegretti. Con questo successo i brianzoli salgono a quota 23 punti proprio in compagnia dei padroni di casa e del Città di Varese. I ragazzi di Crippa conquistano la seconda vittoria consecutiva e iniziano il 2022 nel migliore dei modi. Per i locali un brusco stop dopo cinque risultati utili consecutivi. Nonostante il ko, i rossoblù si mantengono in zona playoff, più precisamente al quarto posto.

Corbo colpisce a freddo La partita regala subito emozioni, infatti bastano quattro minuti per la prima rete degli ospiti. Corbo approfitta di un'indecisione della difesa avversaria, ha modo di presentarsi a tu per tu con il portiere e mantiene la giusta freddezza per superarlo e portare in vantaggio la sua squadra. I brianzoli galvanizzati dal gol si rendono ancora pericolosi con il loro numero 10 che, ben servito da Grispello, calcia debolmente non creando problemi a Catizone. La Caronnese fa fatica ad arrivare dalle parti dell'area ospite con fraseggi e allora prova ad affidarsi a dei lanci lunghi che però non sorprendono la retroguardia avversaria. La Folgore Caratese prova delle soluzioni dalla distanza, prima con Terraneo T. e poi con Piccioli, ma i loro tentativi non creano apprensioni all'estremo difensore locale. Per i varesotti ci prova Gorla con una conclusione dalla distanza che termina di poco alta. Al 19' i ragazzi di Crippa si portano sul doppio vantaggio con un'azione personale di Cani che con velocità e caparbietà ha la meglio sugli avversari e poi conclude abilmente alle spalle di Catizone. I padroni di casa commettono qualche errore tecnico e non riescono a dare fluidità alla manovra. Sono ancora gli ospiti a creare pericoli: prima con un bel break di Grispello che conclude centralmente e, subito dopo, con una pregevole azione corale che termina con un tiro di Corbo respinto in tuffo dal portiere di casa. L'ultima emozione del primo tempo è frutto di un'iniziativa di Cortesi che entra dentro il campo e scocca un tiro dalla distanza parato senza problemi da Venturelli.

Allegretti entra e segna La seconda frazione di gioco vede ancora la Folgore Caratese più pimpante. Il nuovo entrato Allegretti si fa vedere con un tiro facilmente neutralizzato da Catizone. I ragazzi di Munari non demordono e hanno un'occasionissima con cui potrebbero accorciare le distanze. Musazzi riesce a liberarsi in area, calcia a incrociare e colpisce il palo; sulla respinta il pallone giunge a Gorla che a porta sguarnita sciupa la ghiotta chance. I rossoblù insistono e sull'asse Silvestre - Rondina hanno un'altra possibilità per dimezzare lo svantaggio: il primo con un bel lancio imbecca un buon inserimento del secondo, la cui conclusione finisce fuori bersaglio. Al 18' i brianzoli fanno il tris con Allegretti che viene lanciato a rete da Cani e trafigge Catizone con un bel tiro a incrociare. I brianzoli, sfruttando un errore della Caronnese in uscita, hanno l'opportunità di incrementare ulteriormente il punteggio, ma la conclusione di Piccioli termina alta. La Caronnese ci prova soprattutto con Musazzi: il numero 9 prima si gira bene in area e calcia impegnando Venturelli e poi, con un colpo di testa, costringe di nuovo all'intervento l'estremo difensore ospite. L'ultima emozione dell'incontro viene prodotta dalla Folgore Caratese con il neo-entrato Ait Lrbbad, il cui tiro termina sull'esterno della rete.

IL TABELLINO

CARONNESE-FOLGORE CARATESE 0-3

RETI: 4’ Corbo, 19’ Cani, 18’st Allegretti

CARONNESE (4-3-1-2): Catizone 6.5, Moretti 6 (1’st Scotti 6), Cortesi 6.5 (27’st Magli 6), Birolini 6.5 (37’st Rimoldi sv), Silvestre 6.5, Rondina 6.5, Merli 6, Panicucci 6.5 (1’st Soddu 6), Musazzi 6.5, Gorla 6, Boschetti 6 (12’st Femminella 6). A disp. Macchi, D’Urso. All. Munari 6.

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Venturelli 6.5, Pastore 6.5, Giambo 6.5, Pirovano 7, Cesana 7.5, Sfondrini 7.5 (1’st Pirola 6.5), Piccioli 7 (21’st Barisano 6.5), Terraneo T. 7, Grispello 7 (17’st Ait Lrbbad 6.5), Corbo 8 (7’st Allegretti 7), Cani 8.5 (42’st Lillo sv). A disp. Guida, Segato, Pirola, Munzone, Terraneo N. All. Crippa 8.

ARBITRO: Bonetto di Como 7.

ASSISTENTI: Liboni e Di Cera di Busto Arsizio.

AMMONITI: Birolini (C), Femminella (C), Scotti (C), Magli (C), Piccioli (F).

LE INTERVISTE

Il tecnico Munari della Caronnese analizza così l'incontro: «Abbiamo avuto un black out, per la prima volta in questo campionato non ho trovato la mia squadra in campo. Questo episodio ci deve far riflettere, soprattutto sull'approccio. Da questa partita ne usciremo più consapevoli degli aspetti da migliorare e sicuramente torneremo in campo consapevoli del nostro potenziale».

Il tecnico Crippa della Folgore Caratese è molto soddisfatto: «Abbiamo fatto un'ottima prestazione, al di là del risultato. Abbiamo ben interpretato la partita consapevoli di incontrare una squadra molto forte. Siamo stati bravi a chiudere loro le linee di passaggio, abbiamo concesso qualcosa, ma avevamo di fronte una squadra di grande valore».