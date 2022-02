Le pagelle: Corbo la sblocca, Cani sontuoso, Allegretti gioia dalla panchina

La Folgore Caratese realizza due gol nei primi venti minuti e indirizza la partita. La gestione del risultato è ottima e nella ripresa arriva il tris a consolidamento di un'ottima prestazione. Gara sottotono per la Caronnese che fa fatica a creare trame di gioco e pericoli. Il primo tempo è principalmente di marca brianzola, nella ripresa i varesotti sprecano una grande occasione per riaprire la partita e vengono poi puniti con la terza rete. Il risultato non cambia più. Gli ospiti ottengono la seconda vittoria consecutiva e mantengono inviolata la porta.

CARONNESE

Catizone 6.5 Non può evitare i tre gol subiti e si mostra sempre sicuro quando viene chiamato in causa.

Moretti 6 Si dedica principalmente alla fase difensiva cercando di contenere il suo diretto avversario che in alcune circostanze si libera dalla sua marcatura

1’st Scotti 6 Effettua delle buone chiusure alternate a qualche imprecisione.

Cortesi 6.5 Offre una buona spinta anche entrando dentro al campo cercando delle percussioni per vie interne.

27’st Magli 6 Non viene molto sollecitato, svolge con diligenza il suo compito.

Birolini 6.5 Tanti palloni passano da lui che li distribuisce quasi sempre con precisione e con i tempi giusti (37’st Rimoldi sv).

Silvestre 6.5 Qualche indecisione ma anche buoni interventi. In alcune occasioni prova a innescare i suoi compagni con dei lanci in profondità.

Rondina 6.5 Nel primo tempo gioca difensore centrale ed effettua buoni interventi e gestisce bene anche delle situazioni non semplici. Nel secondo tempo viene alzato a centrocampo e anche qui si disimpegna bene.

Merli 6 Si vede meno rispetto ai suoi compagni di reparto ed è meno coinvolto nelle trame di gioco.

Panicucci 6.5 Primo tempo di sostanza in cui dà il suo apporto in entrambe le fasi cercando di giocare con intensità e vigore.

1’st Soddu 6 Si propone con buona costanza sulla destra ma non sempre le sue giocate sono precise.

Musazzi 6.5 Nel primo tempo si vede poco mentre nella ripresa ha due chanches che non riesce a capitalizzare anche per merito del portiere avversario.

Gorla 6 Ha dei buoni guizzi ma per alcune porzioni della partita si vede poco e non riesce a legare il centrocampo con l’attacco. Spreca una grande occasione che, se sfruttata, poteva riaprire la partita.

Boschetti 6 Partita generosa, fa tanto movimento ma commette qualche errore tecnico e non riesce a pungere.

12’st Femminella 6 Nonostante l’impegno non riesce a rendersi pericoloso e a incidere.

All. Munari 6 Giornata no per la sua squadra anche per merito dell’ottima prova degli avversari che trovano le contromosse giuste per bloccare spesso le loro fonti di gioco.

FOLGORE CARATESE

Venturelli 6.5 Poco impegnato nel corso del primo tempo. Effettua buone uscite alte e nella ripresa è più sollecitato e si fa trovare sempre pronto.

Pastore 6.5 Grande attenzione in fase difensiva, buoni interventi e letture difensive.

Giambo 6.5 Anche lui non commette errori e non viene mai saltato.

Pirovano 7 Fa girare bene palla anche perché perché poco pressato. Sfrutta bene lo spazio concesso e detta i tempi della manovra.

Cesana 7.5 Buoni interventi in anticipo e ottimo tempismo nelle chiusure. Ha reso la vita difficile alle punte avversarie.

Sfondrini 7.5 Anche per lui giornata più che positiva. Marcatura ferma e decisa e nessuna sbavatura.

1’st Pirola 6.5 Buono il suo ingresso. Sempre concentrato, non si fa mai sorprendere dai movimenti delle punte avversarie.

Piccioli 7 Accompagna bene l’azione, arriva alla conclusione e fa una partita di grande sostanza.

21’st Barisano 6.5 Gestisce bene i palloni e contribuisce a conservare il possesso senza incappare in errori.

Terraneo T. 7 Sempre preciso nel palleggio, buone combinazioni con i suoi compagni e inserimenti senza palla con i tempi giusti.

Grispello 7 Centravanti di manovra. Si rende pericoloso, abbassa la sua posizione venendo incontro, fornisce sponde ed effettua aperture.

17’st Ait Lrbbad 6.5 Va spesso in profondità per allungare la difesa avversaria. Sul finale ha una buona occasione che si spegne sull’esterno della rete.

Corbo 8 Velocità, tecnica e cambio di passo. Una spina nel fianco per la difesa avversaria, cerca spesso l’uno contro uno e crea superiorità numerica. Suo il gol che sblocca la partita. Esce per infortunio.

7’st Allegretti 6.5 Ha il merito di realizzare il terzo gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il suo diagonale è forte e ben angolato.

Cani 8.5 Il gol dello 0-2 e l’assist per il 3-0 portano la sua firma. Oltre a ciò sono tante le sue giocate di qualità che lo fanno risultare oggi il migliore in campo. (42’st Lillo sv).

All. Crippa 8 Prestazione molto convincente della sua squadra che si fa apprezzare con trame di gioco ben orchestrate e mostra un ottimo equilibrio. Buone risposte da tutti i suoi ragazzi.

ARBITRO

Bonetto di Como 7 Conduzione di gara sicura in una partita che non ha presentato particolari difficoltà. Positiva la collaborazione con i due assistenti.