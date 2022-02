Il Pulcino 2004 spicca il volo: 9 anni dopo c'è l'esordio in Serie D

Cresciuto sin dai Pulcini nell’Alcione, Alan Montesano ha fatto ritorno in Orange dopo 7 anni suddivisi tra Milan e Lombardia Uno. Protagonista prima dell'Under 16 e poi dell'Under 17 Èlite, il classe 2004 quest'anno si è preso la fascia dell'Under 19, mettendosi così tanto in mostra da debuttare anche per 70 minuti in Serie D.Come mai hai scelto di ritornare all'Alcione dopo le diverse esperienze con altre squadre? «Da piccolo giocavo nel Milan, così mi era stato suggerito di andare in una squadra gemellata e scelsi i rossoneri della Lombardia Uno. Dopodiché, ho deciso di tornare a...