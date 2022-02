Promossi, bocciati e rimandati: sovraffollamento in vetta, con 5 squadre in 4 punti

Riprende finalmente il campionato di Under 19 Nazionale, con le sorprese che non mancano fin dalla prima giornata del girone di ritorno. La più grande arriva dalla partita delle 18:00, con il fanalino di coda Brusaporto che ferma la Tritium sul 4-4, in una partita dai mille colpi di scena. Ponte San Pietro e Brianza Olginatese continuano la loro rincorsa, mentre la Virtus Ciserano Bergamo perde con i rossoneri dell'Ambrosiana. Un altro risultato imprevedibile arriva da Desenzano, con il San Martino Speme che interrompe la striscia positiva della squadra di Ugolini. Nelle retrovie perde ancora il Caravaggio contro il Breno,...

