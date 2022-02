La capolista viene ripresa due volte, ma vince dal dischetto

In ogni stagione vincente, ci sono quelle partite che fanno capire a una squadra che "questo è il suo anno". Per la Tritium, la sfida con il Desenzano Calvina è stata proprio una di queste: dopo un doppio vantaggio doppiamente rimontato, dopo le tante occasioni sbagliate, dopo i brividi corsi in difesa che sono andati vicinissimi a cambiare radicalmente la storia della partita, il rigore decisivo di Donnemma per il 3-2 finale ha consegnato ai biancoazzurri tre punti d'oro. Solo tanta rabbia invece per un Desenzano Calvina gagliardo e sfortunato: Ugolini sarà sicuramente rammaricato per il risultato finale. Attenti a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con