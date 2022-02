Il Chieri frena la corazzata Sestri Levante: un pareggio senza reti che premia il carattere dei ragazzi di Viola

Sestri Levante e Chieri sono due squadre ben rodate, solo che la cilindrata della squadra chierese non può essere considerata al livello di quella ligure. In questi casi, per colmare il gap, ci vuole carattere, concentrazione, capacità di resistere al martellamento asfissiante dell'avversario. Gli azzurri guidati da Viola hanno dimostrato di avere tutto questo, riuscendo a limitare e a tenere a secco l'attacco più forte del campionato e cercando il colpaccio nella seconda parte del match. Non si può dire che i 90' minuti abbiano offerto palle gol ed emozioni continue, ma certamente si sono viste due squadre ben organizzate...

