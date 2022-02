Un posticipo da non perdere: manita e 7 reti nel colpo lilla

Partita bellissima e ricca di emozioni nel posticipo del lunedì tra Arconatese e Legnano, con gli ospiti che si impongono segnando 5 gol e ottenendo tre punti fondamentali per uscire dalle zone medio-basse della classifica. Una partita ben preparata da entrambi gli allenatori, ma che ha visto prevalere la forza fisica dei ragazzi di Bortolato, bravi ad adattarsi alle difficili condizioni del terreno di gioco e conservare le energie per un finale di alto livello. CLICCA QUI PER CONSULTARE CLASSIFICA E STATISTICHE DEL GIRONE Todaj domina la prima frazione. L'Arconatese comincia il match in salita, subendo gol dopo appena 30...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con