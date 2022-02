Federici la spina nel fianco, Pirovano non molla mai: le pagelle di Alcione-Folgore Caratese

L'Alcione vince lo scontro diretto con la Folgore Caratese e si porta al secondo posto del Girone B. A decidere l'incontro un gran gol di Lanzi all'ultimo minuto di recupero, che fa esplodere la gioia in Via Olivieri. I padroni di casa legittimano la vittoria con un gran secondo tempo, mentre gli ospiti possono recriminare per una sconfitta arrivata a pochi secondi dal fischio finale.LE PAGELLE ALCIONE Musitano 6 Attento dopo pochi minuti sul destro di Nifosi, poi la Folgore non calcia quasi mai e per lui è ordinaria amministrazione. Federici 7 Nel primo tempo tutte le occasioni...