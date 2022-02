Merlini fa la voce grossa, Donnemma croce e delizia: le pagelle di Brianza Olginatese-Tritium

Una partita dinamica quella disputata tra Brianza Olginatese e Tritium, come del resto ci si poteva aspettare da uno scontro al vertice del girone. La partita mostra da subito il giusto piglio da parte delle due squadre, desiderose di dire ardentemente la propria: l’Olginatese per scavalcare i rivali e prendere il primo posto in classifica, i biancoazzurri per iniziare a porre una distanza più tangibile. La gara è combattuta da subito e solo il colpo di testa di Merlini al 41’ del primo tempo permette di spezzare l’equilibrio. La ripresa è un rollercoaster per quanto riguarda L’inerzia a partire dal...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con