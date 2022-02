Tamburelli si guadagna il titolo di migliore in campo, ottimo esordio dal 1' per David: le pagelle di Casale-Chieri

CASALE Tamburelli 7.5 Il portiere nerostellato è il migliore in campo con tre interventi strepitosi, due nel primo tempo e uno nella ripresa, con i quali evita ai propri compagni di affondare nonostante l'ottima prova dell'intera retroguardia. Pasquinelli 7 Fino al momento del suo infortunio il terzino destro offre un'ottima copertura sulla propria fascia di competenza di fronte ai numerosi attacchi avversari: non si è infatti quasi mai fatto saltare. 13' st Sirbu 6.5 Al suo ingresso in campo prosegue molto bene il lavoro svolto dal compagno sostituito fino a quel momento. Zannetti 7 Il difensore centrale compie un gran...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con