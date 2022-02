Il Divin Donnemma: sulle orme di Baggio, ma senza codino

Dopo l’addio di Calvi, la Tritium ha subito una flessione in campionato con diversi risultati negativi che hanno messo in discussione la vetta. Ma la squadra guidata da Pizzocchero e Bassani sembra essersi ripresa e uno dei protagonisti è senza dubbio Roberto Donnemma, trequartista classe 2004 che ha segnato un rigore pesantissimo nel finale con il Desenzano Calvina. Dopo la gioia però, è arrivata anche la delusione, con il giovane che ha sbagliato un rigore importante nell'ultima sfida con la Brianza Olginatese. Ora Donnemma punta a riprendersi e a proseguire con grandi prestazioni, per aiutare la squadra di Trezzo sull’Adda...

