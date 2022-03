Riecco la capolista, subito dietro cambia il podio

Questa giornata di campionato ci ha regalato tantissime sorprese ed emozioni tra le pretendenti al titolo. La Castellanzese torna a vincere dopo 3 partite e lo fa cancellando la striscia di vittorie positive della Vis Nova, l'Alcione vince di misura e rimane a -4 dalla capolista, mentre il Sangiuliano perde ancora, facendosi superare in classifica da Città di Varese e Folgore Caratese.

PROMOSSI

FOLGORE CARATESE

Dopo la sconfitta fuori casa contro l'Alcione, la squadra di Crippa è tornata a vincere in casa della Leon per 2-3 grazie ai gol di Piccioli e Pirovano nel primo tempo e di Grispello negli ultimi 5 minuti della seconda frazione, che hanno consegnato i 3 punti agli azzurri. Crippa si trova ora in 4ª posizione e affronterà nelle prossime giornate delle squadre sulla carta sfavorite. Per rimanere nella zona di alta classifica dovrà quindi vincerle tutte, sperando nei passi falsi delle squadre davanti.

CASATESE

La squadra di Chefa è in formissima e lo dimostrano i risultati. Il successo ottenuto in casa contro l'Arconatese per 2-1 è il sesto risultato utile consecutivo. 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 giornate hanno permesso ai bianco cremisi di raggiungere l'8ª posizione in classifica.



CITTÀ DI VARESE

I biancorossi hanno dimostrato di volersi giocare tutte le possibilità in campionato. La partita a Crema è stata molto tosta ed è stata una prova di forza da parte dei ragazzi di Porro, che si sono portati a casa i 3 punti superando le difficoltà. Lo svantaggio nei primi minuti è stato subito colmato grazie al gol di Petrella all'8' del primo tempo. Nei successivi 14 minuti il Città di Varese è andato a segno altre due volte, con Sofio e Marangoni, ed è riuscito ad andare negli spogliatoi in vantaggio per 2-3, nonostante il gol degli avversari negli ultimi minuti della prima frazione. Nella seconda parte di gara i biancorossi hanno rischiato poco e si sono portati a casa i 3 punti che valgono la 3ª posizione in classifica.

CASTELLANZESE

La capolista è tornata alla vittoria. Dopo i 3 insuccessi consecutivi ottenuti con Arconatese, Folgore Caratese e Città di Varese, la squadra di Colombo non fallisce una quarta volta e si porta a casa i 3 punti in casa contro la Vis Nova grazie alla doppietta di Galbiati. Di passi falsi ne hanno già fatti abbastanza, ora i neroverdi devono tornare a macinare punti come accadeva prima di questo periodo di calo e questo può essere il nuovo punto di partenza.



CARONNESE

Munari risponde al successo della capolista con una vittoria in casa per 3-0 contro il Sangiuliano, grazie al gol di Di Marco nel primo tempo e alla doppietta di Musazzi nel secondo. I rossoblù sono in 6ª posizione e rimangono aggrappati a -3 punti dal podio. Il prossimo incontro fuori casa contro il Fanfulla sarà fondamentale per tornare ad occupare posizioni importanti.

ALCIONE

Non sempre serve fare 2, 3 o 4 gol per vincere una partita. Lo sanno bene gli orange, che vincono in casa di misura 1-0 contro il Fanfulla e rimangono vicinissimi alla capolista. Federici al 42' porta in vantaggio i compagni e consegna i 3 punti alla squadra. Un altro passo falso della Castellanzese non è arrivato, ma i ragazzi di Campisi fanno sentire la loro presenza a pochi punti, mettendo sempre più pressione ai neroverdi.

LEGNANO

Ottima partita quella dei ragazzi di Bortolato che si portano a casa 3 punti fondamentali interrompendo la striscia di vittorie del Novara grazie al successo ottenuto per 2-0 in casa. Todaj a segno nel primo tempo e Zana nel secondo regalano la 12ª posizione in campionato e i 18 punti. La fine del campionato è ancora lontana e i lilla vogliono ottenere a tutti i costi i playoff, sfruttando il periodo positivo che stanno affrontando.

BORGOSESIA

Dopo aver elogiato diverse volte i granata prima della sosta invernale, ci aspettavamo una ripresa di campionato di fuoco. Il ritorno in campo non è stato dei migliori ma ora finalmente la formazione piemontese è tornata a vincere. Il Borgosesia si è importo per 2-1 in casa contro il Gozzano ed è riuscito a portarsi a casa i 3 punti grazie alla doppietta di Bernardo. La prossima partita fuori casa contro il Sangiuliano sarà una prova di maturità per i ragazzi di Blanco. Il sogno playoff può ripartire soltanto con una vittoria.

BOCCIATI

LEON

Dopo il successo ottenuto fuori casa contro il Città di Varese, arriva il secondo stop consecutivo. La sconfitta in casa per 2-3 contro la Folgore Caratese è molto amara perchè i ragazzi di Rivoltella erano riusciti a recuperare il doppio svantaggio arrivato nella fase iniziale del primo tempo. Il gol di Grispello al 40' del secondo tempo, però, condanna la squadra di Vimercate.

ARCONATESE



I ragazzi di Casalati continuano la stagione altalenante alternando vittorie a sconfitte. Dopo lo splendido successo arrivato per 1-2 in casa della capolista due settimane fa, arriva la sconfitta in casa della Casatese per 2-1. Gli oroblù vanno in vantaggio con Carbone all'8' del primo tempo ma poi si fanno recuperare e superare nel secondo a causa della doppietta di Rizzo. I ragazzi di Casalati proveranno a tornare alla vittoria nel prossimo match in casa contro la Leon.

CREMA

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Cereda che lottano con tutte le forze ma perdono per 2-3 in casa contro il Città di Varese. L'ultima posizione e i 5 punti in campionato pesano sicuramente sul morale della squadra, che comunque lotta e rende la vita difficile ad ogni squadra che incontra.

VIS NOVA

La squadra di Giussano viene fermata per 2-1 fuori casa contro la Castellanzese. Le 4 vittorie consecutive avevano contribuito a portare i ragazzi di Rampinelli nella zona di alta classifica. Questa sconfitta non fermerà moralmente i neroverdi, che vorranno a tutti i costi raggiungere una buona posizione in campionato a fine anno per potersi giocare i playoff. Nella prossima partita Rampinelli proverà a vincere in casa contro l'Alcione per avvicinarsi sempre di più al primo posto e riprendere la corsa scudetto.

SANGIULIANO

Seconda sconfitta consecutiva per i gialloverdi che perdono fuori casa per 3-0 contro la Caronnese e si vedono sorpassare in classifica dal Città di Varese e dalla Folgore Caratese. Vitellaro si augura che questo periodo negativo finisca il prima possibile e spera di riuscire a vincere la prossima partita in casa contro il Borgosesia per ritentare il sorpasso alle squadre davanti.

FANFULLA

I bianconeri perdono di misura per 1-0 fuori casa contro la seconda in classifica e continuano a trovare risultati negativi. La vittoria manca dalla 6ª giornata e sembra non volerne sapere di arrivare. L'unico modo per dare una scossa alla classifica e al campionato sarebbe quello di vincere la prossima partita in casa contro la Caronnese.

NOVARA

Si interrompe la striscia di risultati positivi da parte della squadra piemontese. La sconfitta per 2-0 ottenuta fuori casa contro il Legnano è molto amara e i ragazzi di Gheller faranno di tutto per dimenticare questa prestazione già nella prossima giornata contro la capolista, test importante per le sorti del campionato.

GOZZANO

I ragazzi di Viganotti perdono per 2-1 in casa del Borgosesia e sprecano l'opportunità di ottenere la terza vittoria consecutiva, che avrebbe permesso loro di dare continuità al recente buon periodo. Purtroppo un gol per tempo di Bernardo e la rete di Molinari a metà della seconda frazione non bastano a far terminare l'incontro con un pareggio. Viganotti è in 11ª posizione e spera di rialzare la testa e vincere nella prossima partita in casa contro il Crema per avvicinarsi alla zona playoff.