Sbagliano tutte le inseguitrici: ora la capolista ritenta la fuga

In questa giornata le inseguitrici della capolista si fermano e perdono terreno. L'Alcione pareggia negli ultimi minuti e si salva in pareggio fuori casa contro il Vis Nova. Il Città di Varese, la Folgore Caratese e il Sangiuliano cadono in casa, rispettivamente contro la Casatese, il Legnano e il Borgosesia, e si lasciano scappare la capolista. La Castellanzese approfitta degli errori delle altre squadre e vince a Novara 0-1 grazie al gol di Poretti al 20'.

PROMOSSI

BORGOSESIA

Continua il periodo positivo per i ragazzi di Blanco. La vittoria fuori casa contro il Sangiuliano grazie al gol di Romei è utile per dare una scossa al campionato. I punti che li separano dai playoff sono ancora tanti, ma il successo di sabato è la dimostrazione che questa squadra ci crede fino all'ultimo e proverà a fare di tutto per raggiungere una buona posizione.

LEGNANO



La vittoria ottenuta fuori casa contro la Folgore Caratese è importantissima. Di Benedetto porta in vantaggio i lilla al 20', Piccone raddoppia al 30' e Todaj la chiude negli ultimi minuti. I ragazzi di Bortolato si trovano a -6 punti dai playoff e ora cominciano a crederci.

ARCONATESE

Tornano a vincere i gialloblù e lo fanno grazie ad un gol per tempo, rispettivamente di Carbone al 20' e Malerba al 18' della ripresa, che regala loro il successo casalingo e i 3 punti. Visto l'andamento altalenante delle squadre davanti in classifica, i ragazzi di Casalati possono provare a dare continuità ai risultati positivi per poter arrivare tra le prime quattro. Il prossimo incontro fuori casa contro il Gozzano metterà alla prova i gialloblù.

GOZZANO

Con il successo casalingo ottenuto in casa contro il Crema, i ragazzi di Viganotti sfruttano il match contro l'ultima per tornare a fare 3 punti e dare morale alla squadra. La posizione in classifica riflette l'andamento incostante della squadra, che però ha tutte le carte da giocarsi visto che si trova a pochi punti dalle altre squadre e il campionato è ancora lungo.

CASTELLANZESE

La capolista è tornata a macinare punti e ora non si ferma più. Forse il calo prestazionale e il periodo senza vittorie è giunto al termine. Poretti con un gol al 20' manda i neroverdi a +6 dall'Alcione. Il sogno scudetto è più vivo che mai. Nella prossima partita in casa con il Sangiuliano sarà fondamentale non sbagliare per i ragazzi di Colombo, dato che l'Alcione potrebbe fermarsi di nuovo in casa contro la diretta concorrente Caronnese.

CASATESE

I ragazzi di Chefa sono un treno in corsa e non intendono fermarsi. Ancora una volta questa squadra ha dimostrato di essere la più in forma del campionato ed i numeri parlano chiaro. Chefa con il successo per 1-2 fuori casa contro il Città di Varese ha ottenuto 6 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 7 giornate. Numeri strepitosi di questa rosa, che ha trovato continuità e costanza nei risultati e ha scalato tantissime posizioni in classifica, giungendo sesta. La strada è quella giusta, ora bisogna solo continuare a percorrerla.

FANFULLA

Vittoria a sorpresa per la squadra di Ruggiero che non otteneva i 3 punti dalla 6ª giornata. Il Fanfulla vince per 3-1 contro la Caronnese grazie ai gol di Pavesi, Napoli e Dennis e vola a 16 punti in campionato, a -1 dal Borgosesia. Il successo era nell'aria dopo le recenti prestazioni sfortunate. Nella prossima partita affronterà il Legnano fuori casa e cercherà di vincere per provare ad iniziare una serie di risultati positivi.

RIMANDATI

VIS NOVA

I neroverdi pareggiano in casa contro l'Alcione 1-1. I ragazzi di Rampinelli vanno vicini alla vittoria grazie al gol di Zatti all'11', ma gli orange riportano il risultato in pari grazie al gol di Viscusi negli ultimi minuti della partita. Questo punto va stretto ai neroverdi perchè sognavano di portare a casa la vittoria e raggiungere la 5ª posizione.

ALCIONE

Il gol negli ultimi minuti evita una sconfitta che sarebbe stata pesantissima perchè avrebbe portato i ragazzi di Campisi a -8 dalla capolista. Viscusi pareggia la partita negli ultimi minuti e guadagna un punto sulla 3ª classificata. La prossima partita in casa contro la Caronnese sarà fondamentale da vincere per non perdere altri punti sulla Castellanzese.

BOCCIATI

SANGIULIANO

Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Vitellaro che proseguono così il periodo negativo. I gialloverdi perdono in casa per 1-0 contro il Borgosesia e si allontanano dal sogno scudetto. I ragazzi del Sangiuliano sono attualmente in zona playoff e desiderano restarci fino a fine campionato. Per provare a lottare fino alla fine per questi obiettivi, la società gialloverde ha deciso di esonerare il tecnico Vitellaro domenica 6 marzo e affidare la panchina momentaneamente ad Andrea Molinelli, l'allenatore dell'Under 17.

FOLGORE CARATESE

Gli azzurri perdono in casa per 1-3 contro il Legnano ma riescono a limitare i danni e rimanere in 4ª posizione, dato che il Sangiuliano ha perso. Questa sconfitta non permette loro di superare il Città di Varese in classifica. Nella prossima partita avranno l'opportunità di tornare a vincere fuori casa contro il Crema.

LEON

Un gol per tempo dell'Arconatese decreta la sconfitta della squadra di Rivoltella. Non basta il gol di Ferrari al 42' per arrivare al pareggio. Dopo un periodo di risultati utili consecutivi i leoni di Vimercate vengono fermati. Rivoltella nella prossima partita ospiterà in casa la Vis Nova e cercherà di portare a casa i 3 punti, per avvicinarsi ai playoff.

CREMA

Altra sconfitta fuori casa per Cereda che crolla a Gozzano grazie ai 2 gol segnati negli ultimi 10 minuti da Kouadio e Di Sisto. Anche sta volta i bianconeri sono andati vicini a portare un punto a casa ma sono stati beffati sul finale. Nella prossima partita in casa contro la Folgore Caratese cercheranno di portare a casa punti.

NOVARA

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Gheller, che nonostante una splendida partita, devono arrendersi alla Castellanzese a causa del gol di Poretti al 20'. Il Novara rimane a -4 dalla zona playoff e faranno di tutto per raggiungerli già dalla prossima partita in trasferta contro la Casatese. Sarà difficile affrontare la squadra di Chefa, visto il periodo positivo delle ultime giornate. La squadra piemontese dovrà dimostrare di meritarsi un posto tra le prime cinque.

CITTÀ DI VARESE

Nonostante la sconfitta per 1-2 in casa contro la Casatese, i biancorossi limitano i danni e rimangono terzi in classifica a -4 punti dalla seconda, date le sconfitte di Folgore Caratese e Sangiuliano, che non riescono a superare la squadra di Varese. Gli ospiti segnano il primo gol al 4' del secondo tempo con Ruscelli. I padroni di casa al 44' trovano il gol del pareggio con Romito e provano a portare a casa il pareggio ma nel finale Parravicini segna il gol vittoria in pieno recupero al 53' e aiuta i compagni a portare a casa i 3 punti. Nella prossima partita i ragazzi di Porro cercheranno di rifarsi in casa del Borgosesia.

CARONNESE

I ragazzi di Munari cadono fuori casa contro il Fanfulla, perdendo 3-1 in una trasferta che sembrava sulla carta alla portata dei rossoblù. Tutti e 3 i gol dei bianconeri arrivano nel primo tempo, ad opera di Pavesi, Napoli e Tasca. Il gol del momentaneo pareggio al 25' di Silvestre non basta per ribaltare le sorti della partita. I rossoblù cercheranno di vincere il big match nella prossima giornata contro l'Alcione per tornare tra le prime posizioni.