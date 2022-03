L'allenatore-insegnante che prende spunto dal basket

La Brianza Olginatese è una delle rivelazioni dell’anno. Dopo un inizio fatto di alti e bassi, la squadra si è presa la vetta della classifica a suon di vittorie. L’architetto della stagione bianconera è Davide Venantini, al primo anno nella società di Olginate. Grazie al suo lavoro di insegnante e alla grande abilità di trattare i ragazzi, il tecnico ha trovato la chiave di volta per far girare al meglio la sua squadra. Ora le aspettative iniziano ad essere tante e il traguardo da raggiungere, nonostante le numerose concorrenti, è pienamente alla portata, nonostante manchino diverse giornate alla fine del girone.

Come vivi il rapporto con i ragazzi della tua rosa?

«Grazie al mio lavoro di insegnante, riesco a toccare i giusti punti con i ragazzi e a riuscire a trattarli nel modo più adatto a seconda delle situazioni. Adoro avere a che fare con loro e vederli crescere, sia nel rettangolo di gioco che umanamente. Al di là dei risultati mi piace avere un contributo importante da ognuno di loro, per essere sempre in difficoltà il venerdì pomeriggio nel fare la formazione».

Quali sono le tue fonti di ispirazione per allenare?

«Non ho un modello in particolare, amo continuare ad apprendere da ciò che osservo. Quando non alleno vado sempre sugli altri campi per vedere altre squadre e cercare di assorbire più cose possibili. Oltre al calcio mi piacciono anche altri sport, che credo possano essere utili anche in chiave calcistica, uno su tutti la pallacanestro: ad esempio le rotazioni nel basket possono essere applicate con risvolti positivi anche nel calcio».

Come ti rapporti nel tuo spogliatoio? Ci sono delle figure di riferimento?

«Nel mio gruppo tutti devono essere leader, perché il lavoro di squadra e il coinvolgimento sono fondamentali per arrivare ai risultati. Di certo il nostro capitano, Zaffaroni, ha un grande ruolo, soprattutto a inizio anno come collante tra i vari gruppi che ancora non si conoscevano. Ora siamo un collettivo unico, nel quale non esistono distinzioni e che sa andare al di là delle assenze e degli infortuni: questa può essere una caratteristica fondamentale, soprattutto in un periodo così particolare».