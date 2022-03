Gorla col botto: 7.5; supersub Boschetti: 7.5; Viscusi ultimo baluardo: 7

I padroni di casa partono forte, ma il risultato finale dice 0-4. Complice la grande prestazione della Caronnese, tra cui spiccano Di Marco in attacco, decisivo in quasi tutti i gol, e Boschetti, che nel finale firma il poker con un assist e un gol. A trainare l'Alcione ci sono Viscusi, Bacis e Pasello. CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH LE PAGELLE ALCIONE Musitano 6.5 Attento su ogni azione, non si lascia sorprendere sulle palle lunghe e dai tiri da fuori. Federici 6 Gli spazi sono pochi sulla fascia, ma riesce a dare inizio a qualche manovra promettente. 24' st...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con