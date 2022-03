Un gol e due assist, super Di Marco cala il poker sull'Alcione

0-4 inaspettato per l'Alcione seconda in classifica, gli orange si allontanano dalla vetta dopo la sconfitta contro la Caronnese. Dopo i primi minuti in affanno, la formazione ospite si è conquistata il terreno di gioco grazie a un gioco solido e organizzato, ma non privo di fantasia in fase di attacco. Di Marco incide con un gol e due assist, a segno anche Gorla, Rondina e Boschetti nel finale. FALSA PARTENZA La formazione di casa parte forte nei primi minuti di gioco, riversandosi nella metà campo avversaria e mettendo in affanno la difesa. Al 2', sugli sviluppo di un calcio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con