Tre punti al quarto minuto di recupero: la regina non muore mai

Giornata di stop per le dirette concorrenti della capolista in corsa per il titolo. La Castellanzese non si ferma e vola a +9, la Casatese vince ancora e dimostra di essere la squadra più in forma del campionato, l'Alcione e il Città di Varese si stoppano e la Caronnese ritorna a vincere e lo fa con quattro gol di scarto in casa degli Orange.

PROMOSSI

VIS NOVA

I ragazzi di Rampinelli tornano alla vittoria e lo fanno grazie all'1-3 maturato in trasferta contro la Leon, che ha visto andare a segno Zatti nel primo tempo e due volte Schiavo nel secondo. Questi 3 punti permettono alla squadra di Giussano di posizionarsi in 5ª posizione e in zona playoff con 29 punti.

CASATESE

I biancorossi continuano portare a casa risultati positivi. I numeri sono impressionanti: 1 pareggio e 7 vittorie nelle ultime 8 giornate. La squadra di Casatenovo dimostra ancora una volta di essere la più in forma del momento. Il ritmo che sta tenendo in questi mesi è simile a quello della Castellanzese prima della sosta invernale. È lei la diretta concorrente a sorpresa della capolista?

CREMA

Finalmente arrivano i 3 punti tanto attesi. La squadra bianconera vince 2-1 in casa contro la Folgore Caratese e festeggia un'attesa durata 18 giornate. La squadra di Cereda era l'unica a non aver ancora trovato la vittoria. Il successo arriva grazie alla doppietta di Zecchini. Il Crema spera di ripetersi già nella prossima giornata fuori casa contro l'Arconatese.

CASTELLANZESE

I neroverdi volano in classifica grazie alla vittoria ottenuta in casa contro il Sangiuliano per 3-2. Nonostante lo svantaggio iniziale, i ragazzi di Colombo riescono a rimontare nel secondo tempo grazie alla doppietta di Ghilardi nei primi 20 minuti. Il gol degli ospiti al 23' rimette la partita in pari. La sfida sembra finita e invece Maggioni decide il match con un gol al quarto di recupero. La capolista allunga a +9 in campionato a causa degli errori delle diretti concorrenti e si avvicina sempre di più al titolo nazionale.

CARONNESE

I rossoblù tornano alla vittoria e lo fanno con grande stile. I ragazzi di Munari rifilano 4 gol in trasferta all'Alcione e si posizionano in 6ª posizione con 29 punti. Dopo una girone di andata da protagonista, la Caronnese fatica a trovare quella continuità che prima della sosta invernale gli ha permesso di trovare la 2ª posizione. I ragazzi di Munari proveranno a ripetersi in casa contro il Borgosesia nella prossima giornata.

FANFULLA

I bianconeri sono on fire e lo dimostrano sul campo vincendo per 1-2 in casa del Legnano grazie ai gol di Patrignani e Ravelli, quest'ultimo arrivato al terzo minuto di recupero. I ragazzi di Ruggiero ora sono a -10 punti dalla zona playoff e sognano una rimonta in classifica.

GOZZANO

I rossoblù stendono l'Arconatese con 4 gol e portano a casa 3 punti fondamentali che permette loro di ottenere il secondo successo consecutivo e l'8ª posizione in classifica. Nel primo tempo va a segno Ndao e nel secondo Ballarini e Di Sisto due volte. Il prossimo incontro vedrà impegnata la squadra di Viganotti fuori casa contro il Città di Varese. 3 punti sarebbero fondamentali per accorciare la distanza con le squadre davanti.

RIMANDATI

BORGOSESIA

I granata fermano il Città di Varese e non vanno oltre lo 0-0. Blanco non riesce a dare seguito alla vittoria ottenuta in casa del Sangiuliano nella giornata precedente anche se riesce a superare in classifica la Leon con il punto guadagnato.

CITTÀ DI VARESE

Anche i biancorossi giocano una bella partita ma non riescono a trovare il gol e sono costretti a tornare a casa con 1 solo punto. Porro non approfitta della caduta dell'Alcione per raggiungere la 2ª posizione in classifica. Purtroppo la capolista scappa e questo passo falso potrebbe essere decisivo per la lotta al titolo nazionale.

BOCCIATI

LEON

Cadono in casa i ragazzi di Rivoltella perdendo 1-3 contro il Vis Nova. Questo periodo buio della squadra di Vimercate continua con la 4ª sconfitta di fila. La Leon deve subito rialzare la testa in campionato per provare a risalire la classifica. Nella prossima partita sarà impegnata a Novara contro i ragazzi di Gheller e sarà fondamentale trovare i 3 punti.

NOVARA

Non basta il gol di Piazza nei minuti finali del primo tempo per trovare i 3 punti. La squadra piemontese perde in casa della Casatese per 2-1 dopo essere stata rimontata nel secondo tempo a causa dei gol di Biscotti e Comberiati nei primi 20 minuti. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gheller che rimane così 11ª in classifica a 23 punti.

FOLGORE CARATESE

La brutta prestazione nell'ultima giornata ha portato inevitabilmente alla sconfitta per 2-1 in casa del Crema. I ragazzi di Crippa perdono la 2ª partita consecutiva. Non basta il gol di Cani nel secondo tempo per trovare il pareggio. La classifica è corta ma gli azzurri dovranno alzare la testa già nella prossima partita in casa contro la Casatese se vogliono andare ai playoff.

SANGIULIANO

Crollano i biancoverdi all'ultimo minuto. Uva e Borla non bastano agli ospiti per trovare il pareggio. Il Sangiuliano perde 3-2 in casa e ottiene la 4ª sconfitta consecutiva. Nel prossimo match i biancoverdi dovranno affrontare in casa l'Alcione e cercheranno di ottenere i 3 punti per rilanciarsi in classifica.

ALCIONE

Brutta sconfitta in casa per gli orange. Lo 0-4 maturato in casa contro la Caronnese blocca le ambizioni della squadra di Campisi. Adesso il distacco dalla capolista è ampio e l'Alcione dovrà fare di tutto per recuperare terreno in classifica. La prossima partita fuori casa contro il Sangiuliano sarà fondamentale. Ora non possono più sbagliare.

LEGNANO

Dopo due vittorie consecutive ottenute nelle ultime giornate, torna a perdere la squadra di Bortolato. I lilla perdono in casa 1-2 contro il Fanfulla, a causa del gol di Patrignani nel primo tempo e Ravelli al terzo minuto di recupero del secondo e perdono l'opportunità di portare a casa dei punti. Il Legnano sta attraversando comunque un periodo positivo e dovrà rialzare la testa già nella prossima partita contro il Vis Nova per provare a raggiungere i playoff.

ARCONATESE

Gli oroblù perdono in trasferta con 4 gol di scarto e non riescono a strappare il pass per i playoff. Casalati subisce un gol nel primo tempo, 3 nel secondo e non riesce a pareggiare la partita. L'Arconatese è a soli 3 punti dalla 5ª posizione e spera di riuscire ad avvicinarsi sempre di più battendo il Crema in casa nella prossima partita.