Svelato il regolamento della fase finale: il 18 giugno si decreterà il titolo di Campione Nazionale

Il Dipartimento Interregionale della LND ha diramato il regolamento per lo svolgimento della fase finale del campionato di Under 19 Nazionale che terminerà mercoledì 18 maggio.

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone di appartenenza accedono direttamente agli ottavi di finale mentre le quattro compagini alle loro spalle parteciperanno ai playoff: la seconda classificata sfiderà la quinta, la terza affronterà invece la quarta. In caso di parità nei minuti regolamentari e nei successivi tempi supplementari, la società meglio posizionata in campionato passerà al turno preliminare. Qui si affronteranno, in gara unica ad eliminazione diretta, ben sedici squadre: le dodici vincitrici dei playoff, le due migliori classificate tra le compagini di Serie D dei campionati regionali della Sicilia e della Sardegna oltre le due compagini perdenti la seconda sfida dei playoff. Le otto squadre vincenti si incroceranno poi tra loro in gara secca ad eliminazione diretta. Le quattro vincenti si uniscono finalmente alle dodici società classificate al primo posto nei rispettivi gironi del campionato: esse si sfideranno in gara unica e si avranno nell'ordine gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. Questa verrà disputata in campo neutro e vedrà finalmente assegnare il titolo di Campione Nazionale Under 19.

Nel regolamento si precisa inoltre che, al contrario del campionato, non è consentito impiegare alcun giocatore fuori quota (ossia i ragazzi nati precedentemente il 1° gennaio 2003) nella fase finale della competizione.

Classifiche attuali alla mano, nel Girone A il Sestri Levante passerebbe direttamente agli ottavi di finale grazie agli otto punti di vantaggio sul Bra di Gianni Carena. Proprio i giallorossi affronterebbero il Ligorna ai playoff: l'altra sfida vedrebbe invece opporsi il Chieri di Cristian Viola al Vado.

Nel Girone B la Castellanzese si trova saldamente in vetta alla classifica e si qualificherebbe agli ottavi. Alcione - Vis Nova e Città di Varese - Casatese sarebbero invece le due sfide dei playoff.

Nel Girone C la Brianza Olginatese andrebbe direttamente agli ottavi di finale mentre il Real Calepina affronterebbe la Virtus Ciserano Bergamo ai playoff così come il Ponte San Pietro si vedrebbe opposto al Tritium.

CALENDARIO FASE FINALE

- Playoff: 21 maggio / 25 maggio 2022;

- Turno preliminare: 28 maggio 2022 e 1 giugno 2022;

- Ottavi di finale: 8 giugno 2022;

- Quarti di finale: 11 giugno 2022;

- Semifinale: 15 giugno 2022;

- Finale: 18 giugno 2022.