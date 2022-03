Oggi lo scontro al vertice, ma dietro c'è chi non si ferma più

Giornata di campionato piena di gol e di spettacolo. Il Fanfulla ferma la Castellanzese in casa, l'Alcione ne approfitta e accorcia le distanze vincendo a Sangiuliano, mentre la Vis Nova e la Caronnese ne fanno 5 e la Casatese continua a vincere.

PROMOSSI

CASATESE 8.5

Vince in extremis grazie a Bossi che sigla una doppietta e permette ai biancorossi di trovare il 5ª successo consecutivo in campionato. Questa serie di risultati positivi (9) permette ai ragazzi di Casatenovo di posizionarsi quarti in classifica a 33 punti, a -9 dalla capolista. Nella prossima giornata di campionato proverà a sfruttare il big match tra Castellanzese e Alcione per recuperare punti grazie allo scontro in casa con il Fanfulla.

CARONNESE 8

La squadra di Caronno vince ancora e lo fa asfaltando in casa il Borgosesia per 5-0. Sono 9 ora i gol segnati dai rossoblù in due partite e 0 subiti. Folla nel primo tempo, la tripletta di Gorla e il gol di Perani nel secondo, lasciano spazio a poche parole: uando i ragazzi di Munari sono in forma c'è poco da fare. Forse con più continuità in campionato sarebbero in un'altra posizione in classifica.

VIS NOVA 8

I ragazzi di Rampinelli segnano 2 gol nel primo tempo, 3 nel secondo e vincono 5-0 in casa contro il Legnano. Questa grande prestazione permette ai neroverdi di ottenere il secondo risultato utile consecutivo. La Vis Nova ora è 5ª in classifica e spera di rimanere in zona playoff fino alla fine della stagione.

Gli Highlights della partita tra VIs Nova-Legnano.

ALCIONE 7.5

Gli orange vincono il big match di questa giornata per 0-2 in casa del Sangiuliano City e accorciano le distanze dalla Castellanzese. Quest'ultima inaspettatamente ha perso contro il Fanfulla. I punti dalla capolista ora sono 6 e nella prossima giornata si affronteranno proprio queste 2 squadre. L'Alcione ha un occasione d'oro per vincere lo scontro diretto e andare a -3 punti.

CITTÀ DI VARESE 7.5

Tornano alla vittoria i ragazzi di Porro e lo fanno con un 4-1 in casa con il Gozzano. Nella mezz'ora del primo tempo Sofio e Venditti segnano e permettono alla squadra biancorossa di andare in vantaggio con 2 gol. Nei minuti finali del primo tempo Di Sisto accorcia le distanze e il suo gol sembra poter riaprire la partita. Nel secondo tempo Sofio e Venditti segnano ancora, trovando entrambi la doppietta, e chiudono i conti. Il Città di Varese grazie a questo successo rimane ancorata alla 3ª posizione. Nella prossima giornata spera di accorciare le distanze dalle prime due squadre classificate, cercando di vincere in casa contro la Folgore Caratese.

NOVARA 7.5

La squadra piemontese torna alla vittoria dopo tre giornate e lo fa con grande stile: con un 4-1 in casa contro la Leon. La squadra di Gheller è cinica davanti alla porta e segna 2 gol nei primi 27 minuti, rispettivamente di Gremi e Barchi, e poi chiude la partita nei primi 20 minuti del secondo tempo, mandando a segno De Dona e Oliviero. Il gol della bandiera della Leon negli ultimi 5 minuti serve a poco. Troppo Novara per la squadra di Vimercate.

FANFULLA 7

Inaspettatamente Ruggiero riesce a bloccare la capolista. I bianconeri sono l'unica squadra ad aver fermato sia in casa che in trasferta la Castellanzese, confermandosi la bestia nera della squadra neroverde. La vittoria arriva grazie ad un fortuito autogol di Maggioni al 17' del primo tempo. I bianconeri grazie a questo successo cercheranno di trovare la continuità nella prossima giornata per rilanciarsi in campionato.

ARCONATESE 7

Tornano alla vittoria i ragazzi di Casalati grazie al 3-1 ottenuto in casa con il Crema. Bonasso nel primo tempo apre i giochi e Ricca e Malerba nel secondo chiudono i conti. I gialloblù si fanno rivedere vicini alla zona alta della classifica e ora sono solo a -3 punti dalla 5ª e perciò proveranno a raggiungere i playoff, iniziando a battere il Borgosesia fuori casa nella prossima giornata.

RIMANDATI

FOLGORE CARATESE 6.5



I biancoazzurri arrivano da due sconfitte consecutive e perdono anche in casa per 1-2 contro la Casatese. A differenza delle altre partite, giocate con cuore e nonostante lo svantaggio del primo tempo, riesce a pareggiare la partita con Abumkarab al 34'. Purtroppo sul finale Bossi regala la vittoria alla Casatese e Crippa è costretto a tornare a casa a mani vuote.

CASTELLANZESE 6

La squadra di Colombo viene fermata in campionato dal Fanfulla di Ruggiero a causa di uno sfortunato autogol di Maggioni. La partita è stata giocata bene dai neroverdi che però non sono riusciti a concretizzare le azioni create e hanno così pagato pegno. Questo stop prima del big match di alta classifica non ci voleva proprio, dato che l'Alcione con la vittoria fuori casa ha accorciato le distanze in classifica. Il destino della stagione è in mano ai ragazzi di Colombo. Si può riaprire tutto o si può allungare la distanza delle concorrenti: i ragazzi di Castellanza non possono sbagliare.

BOCCIATI

ARCONATESE 5.5

Dopo la vittoria inaspettata arrivata in casa nella scorsa giornata contro la Folgore Caratese ci si aspettava di più dai ragazzi di Bressan. Nella sconfitta per 3-1 in casa dell'Arconatese ci si aspettava più cattiveria e più voglia di smuovere la situazione in classifica. Il pareggio di Viviani nel primo tempo non basta agli oroblù per portare a casa punti. Nel secondo tempo i padroni di casa fanno due gol e vincono la partita.

SANGIULIANO 5.5

I gialloverdi non riescono più a vincere. La sconfitta per 0-2 maturata in casa contro l'Alcione porta al quarto insuccesso consecutivo. Gli ospiti spinti dalla voglia di raggiungere la capolista segnano un gol per tempo, rispettivamente con Montesano al 20' e Lanzi al 41' della ripresa, e portano a casa i 3 punti. La squadra del tecnico Molinelli si allontana sempre di più dalla zona playoff.

LEON 5

I ragazzi di Rivoltella perdono la 5ª partita consecutiva e lo fanno con un 4-1 in casa del Novara. La squadra di Vimercate non entra mai in partita e subisce 2 gol per tempo. I 17 punti in classifica sono pochi, perciò sarà importante vincere contro il Sangiuliano in casa per riscattare questo filone di risultati negativi.

GOZZANO 5

Da una squadra che arriva da 4 vittorie in 6 partite ci si aspetta di più. I ragazzi di Viganotti subiscono 2 gol per tempo e perdono 4-1 in casa del Città di Varese. Con la vittoria di Vis Nova e Caronnese, i playoff si allontanano, ma nulla è perduto. Nella prossima partita incontreranno il Novara in casa e cercheranno di ritornare alla vittoria per accorciare la distanza sulla 5ª classificata.

BORGOSESIA 4.5

Non pervenuti i ragazzi di Blanco. Il 5-0 subito in casa della Caronnese è pesante da digerire. Nulla però è ancora perduto e la squadra piemontese proverà a rialzare subito la testa già nella prossima giornata contro l'Arconatese.

LEGNANO 4.5

I ragazzi di Bortolato perdono in trasferta per 5-0 fuori casa contro la Vis Nova e continuano la striscia negativa di risultati. Terza sconfitta consecutiva per i lilla. Il Legnano prende 2 gol nel primo tempo, 3 nel secondo e non riesce mai a gonfiare la rete dei neroverdi. Nella prossima partita i lilla incontreranno la Caronnese e cercheranno di vincere in casa per tornare a fare 3 punti.