Due gol e un rigore parato: la capolista vince lo scontro diretto e va +9

La capolista rilancia e raddoppia. La Castellanzese vince 2-1 lo scontro diretto con l'Alcione e si porta a +9 sui milanesi. I varesotti conquistano tre punti molto pesanti grazie ai gol di Zotaj e del subentrato Ghilardi. Gli orange accorciano le distanze con Bianco, ma non riescono a completare la rimonta. I ragazzi di Colombo si riscattano dopo la sconfitta contro il Fanfulla e lo fanno in grande stile, superando quella che era la loro prima inseguitrice. La compagine meneghina incappa nella sesta sconfitta in campionato e scende al terzo posto in virtù di una migliore differenza reti rispetto alla...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con