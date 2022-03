Poretti illumina la scena: 7.5; Maggioni è un baluardo: 7.5

La Castellanzese fa suo il big match grazie a una grande applicazione difensiva e capitalizzando gli errori commessi dagli avversari. Zotaj e Galbiati firmano la vittoria neroverde. Bianco accorcia le distanze per l’Alcione che, nonostante un finale arrembante, non riesce a rimontare. I ragazzi di Colombo bissano con lo stesso risultato il successo del girone d’andata e vanno a +9 sulle inseguitrici. LE PAGELLE CASTELLANZESE Ferè 7 Mette la sua firma sulla vittoria intuendo e respingendo il rigore calciato da Di Miceli. Signorella 6.5 Commette il fallo che causa il penalty, ma per il resto non si fa quasi mai saltare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con