Tre bomber in tre gol: chi sarà il capocannoniere?

Se nella classifica generale continua la lotta per la vetta, in quella dei singoli ci sono tre ragazzi che si contendono il titolo di bomber del Girone C. Il primo è Alessandro Scalcinati, punta atipica classe 2003 della Tritium a quota 14 gol, che è partito alla grande ad inizio anno abbassando leggermente la sua media nella seconda parte dell'andata. Il secondo nome è Simone Merlini, bomber d'area della Brianza Olginatese, che ha segnato la sua prima tripletta del campionato contro il Sona e che sta vivendo un momento di forma sensazionale. L'ultimo nome è Gianpaolo Di Nardo, attaccante classe 2004 della Virtus Ciserano Bergamo, che ha iniziato il campionato partendo dalla panchina, prendendosi la titolarità a suon di gol.

• NOME E COGNOME: Alessandro Scalcinati

• ANNO DI NASCITA: 2003

• RUOLO: Seconda punta/centravanti

• PARTITE GIOCATE: 19

• GOL REALIZZATI (RIGORI): 14 (4)

• MEDIA VOTO: 7.1

Scalcinati è uno dei migliori talenti sfornati dal settore giovanile biancoazzurro, che dopo aver fatto tutta la trafila dalla scuola calcio, ha preso le redini dell'Under 19. Tecnica e velocità si mischiano in un giocatore che predilige l'uno contro uno e che sa essere letale nell'area avversaria, come dimostrano i 14 gol messi a segno in campionato. La duttilità è una delle caratteristiche principali del giovane, che sa ricoprire alla grande tutti i ruoli del reparto offensivo. I primi gol del classe 2003 arrivano alla seconda giornata, con una doppietta contro il Breno dal dischetto. Da lì, Scalcinati non si ferma più, realizzando 9 gol nelle prime 8 partite giocate dalla sua squadra e contribuendo al percorso netto dei suoi, con 8 vittorie su 8 gare. Nelle giornate successive c'è un leggero rallentamento, anche se i gol importanti continuano ad arrivare, come quello realizzato nel recupero per il pareggio contro il Brusaporto oppure la rete nella vittoria contro lo Sporting Franciacorta. Insomma, il talento è sotto gli occhi di tutti e vincere il campionato insieme al titolo di capocannoniere dev'essere un'idea stuzzicante per il numero 10 biancoazzurro.

• NOME E COGNOME: Simone Merlini

• ANNO DI NASCITA: 2003

• RUOLO: Centravanti

• PARTITE GIOCATE: 19

• GOL REALIZZATI (RIGORI): 12 (0)

• MEDIA VOTO: 7

La Brianza Olginatese per qualche giornata si è presa la vetta e il protagonista della cavalcata bianconera è senza dubbio Simone Merlini, bomber della squadra con 12 gol a referto. Dopo un inizio complicato in fase realizzativa, il ragazzo del 2003 ci ha preso gusto e sotto la guida di Venantini è riuscito a mettersi in proprio. In una squadra tecnica e spregiudicata come la Brianza Olginatese, la presenza di un bomber d'area come Merlini può rivelarsi fondamentale. Il ragazzo si sblocca alla seconda giornata con una doppietta, proprio come il rivale Scalcinati. Ma, a differenza del biancoazzurro, fatica ad avere continuità nelle prime giornate: infatti il terzo gol arriva addirittura al decimo turno nella vittoria contro la Real Calepina. Da quella partita, però, il «Merlo» non smette più di cantare: 9 gol in 7 partite e secondo posto della classifica marcatori raggiunta grazie alla straordinaria tripletta contro il Sona. Nelle ultime giornate i bianconeri e il loro bomber hanno avuto una lieve flessione, ma al momento il favorito per il titolo di capocannoniere sembra essere proprio il numero 9 bianconero.

• NOME E COGNOME: Gianpaolo Di Nardo

• ANNO DI NASCITA: 2004

• RUOLO: Seconda punta/centravanti

• PARTITE GIOCATE: 19

• GOL REALIZZATI (RIGORI): 11 (0)

• MEDIA VOTO: 6.8

Il candidato più inaspettato ma anche più interessante è Gianpaolo Di Nardo, classe 2004 della Virtus Ciserano Bergamo, secondo migliore attacco del girone. L'impatto sull'Under 19 Nazionale del bomber rossoblù potrebbe essere definito alla Muriel: ogni volta che il ragazzo parte dalla panchina, entra e segna. I primi 5 gol arrivano tutti da subentrato e l'impatto di Di Nardo sulle partite è semplicemente devastante. Nella prima da titolare l'attaccante realizza una doppietta contro il Caravaggio, ma da lì qualcosa si inceppa. Certo i gol continuano ad arrivare, ma con ritmo diverso e con un calo fisiologico che è piuttosto naturale, specie al primo anno in una categoria così difficile e competitiva. Gli 11 gol realizzati nella prima parte di campionato sono comunque un bottino invidiabile, anche se un impatto così devastante ha creato grosse aspettative attorno al giovane bergamasco, che si è leggermente fermato nell'ultimo periodo, complice un momento complicato per i rossoblù. I presupposti per vedere gol e divertirsi ci sono tutti, resta solo una cosa da decidere: chi si porterà casa il titolo di capocannoniere?