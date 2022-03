2 gol in 3 minuti: la capolista rimonta nel finale e allunga in vetta

2-1 e Tritium prima in classifica. Non è un caso, e il fatto che il primo posto sia arrivato dopo una vittoria tanto sofferta è emblematico per una squadra con tanta qualità tecnica e fisica, che anche nelle gare giocate sottotono, magari con qualche assente, riesce a patire il dominio avversario, attendendo in agguato un primo segno di distrazione o stanchezza per attaccare e rendersi letale. Oggi è andata così: Villa Valle meglio per 85 minuti e in vantaggio con Assolari, ma negli ultimi 5 minuti i padroni di casa sfruttano le ultime forze rimaste per pareggiare con Barzago e dare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con