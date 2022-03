Le pagelle di Casale-Saluzzo: Beka è la solita garanzia a centrocampo, Tamburelli che parata su Kone

CASALE Tamburelli 6.5 Effettua una bella parata sul tiro di Kone al 31' della ripresa. Nel resto della partita trasmette sempre sicurezza all'intero pacchetto arretrato. Pittatore C. sv Sfortunato, esce dal rettangolo di gioco dopo soli undici minuti dal fischio d'inizio a causa di un infortunio. 11' Fethau 5 Viene espulso dal direttore di gara per un brutto fallo mettendo così in difficoltà i propri compagni nel secondo tempo. Zannetti 5.5 Il primo gol subito nasce proprio dalla sua fascia di competenza dimostrando di avere un passo inferiore rispetto a Kone. 27' st Boccalatte 6 Nel finale di partita da...

