Turani ispirato: 7; Rizzi traina i suoi: 7; Vanzanella la ribalta nel finale: 7

Il Villa Valle impone il suo gioco sul campo della Tritium per quasi tutta la partita, andando in vantaggio al 13' del secondo tempo con la marcatura di Assolari (tra i migliori in campo). I padroni di casa reggono sommessamente l'urto, trainati da qualche sporadica giocata di Rizzi e Donnemma, prendendosi la loro ricompensa nei cinque minuti finali, con Barzago che pareggia capitalizzando l'assist di Montesano, e Vanzanella che plasma l'incredibile vittoria in rimonta con un colpo di testa. TRITIUM Bassani 6.5 Attento su tutte le incursioni avversarie e sicuro in uscita. Doi 6.5 Sempre al posto giusto. Raramente si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con