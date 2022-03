Colpo del PDHAE contro l'HSL Derthona, pareggio pirotecnico del Chieri: il resoconto della ventunesima giornata

Non è mancato lo spettacolo nel ventunesimo turno di campionato di Under 19 Nazionale disputatosi tra sabato 26 e domenica 27 marzo. Un risultato a sorpresa è arrivato in Valle D'Aosta: il PDHAE di Gianni Cuc e Yves D'Herin, andato in svantaggio nel primo tempo nel match contro l'HSL Derthona con la rete di Casagrande, hanno offerto una straordinaria prestazione nella ripresa riuscendo così a rimontare il risultato e a vincere con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Melis, Gaglione e Yoccoz. Le reti degli ultimi due sono arrivate sul finale di partita in pieno recupero: un vero...

