Il classe 2004 con la fascia al braccio e un solo idolo: Sergio Ramos

La lotta al titolo è sempre più serrata e una delle protagoniste indiscusse è la Brianza Olginatese, capitanata da Flavio Zaffaroni, uomo simbolo della grande stagione bianconera. Il centrale difensivo classe 2004 riesce a essere equilibrato ed elegante in un ruolo molto delicato, abbinando fisicità e discrete qualità tecniche. La recente sconfitta con il Ponte San Pietro non ha di certo interrotto i sogni di gloria della squadra di Davide Venantini, che vuole arrivare davanti a tutti.

Come ti senti ad essere il capitano al primo anno di Under 19 nazionali?

«Fortunatamente sono in un gruppo fantastico, dove ognuno sa fare la differenza. Ritengo che la fascia sia un grande onore ma anche una cosa simbolica, dato che poi la vera forza che emerge durante l'anno è quella collettiva. A cominciare dal nostro allenatore siamo tutti capitani e questo ritengo sia fondamentale per essere competitivi».

Qual è la tua maggiore fonte di ispirazione per migliorare?

«Il mio idolo è da sempre Sergio Ramos, dato che adoro il suo modo di giocare e lo ritengo un difensore formidabile sotto tutti gli aspetti. Da lui dovrei imparare soprattutto a essere più aggressivo, dato che negli anni ha dimostrato di poter marcare chiunque in tutta Europa grazie alle sue doti fisiche, ma anche alla sua tenacia e costanza».

Quali sono state le maggiori difficoltà nel corso di questo campionato?

«Siamo in un girone molto competitivo, dove ogni squadra è incredibilmente organizzata e piena di buoni giocatori. Due avversari che mi hanno impressionato quando li abbiamo affrontati sono Donnemma della Tritium e Viscardi della Virtus Ciserano Bergamo, che erano miei compagni quando giocavo alla Pro Sesto. Sono molto contento per il loro momento attuale, perché al primo anno di Under 19 Nazionale stanno riuscendo a dimostrare tutto il loro valore».