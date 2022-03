Verso la Serie D: i baby portieri pronti al grande salto

La stagione volge al termine e le squadre di Serie D iniziano a guardare nel settore giovanile per selezionare i migliori prospetti in vista della prossima stagione. Uno dei ruoli più delicati da ricoprire è senza dubbio quello del portiere; ecco quali sono i migliori talenti in una posizione così complicata e affascinante nelle rose dell'Under 19 nazionale. (CLICCA QUI per la classifica del girone B; CLICCA QUI per la classifica del girone C)

• NOME E COGNOME: Alessandro Musitano

• PRESENZE: 18

• GOL SUBITI: 21

• MEDIA VOTO: 6.36

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 5

L'Alcione è una delle maggiori concorrenti per vincere il girone B: uno dei segreti degli orange è senza dubbio l'ottima fase difensiva, guidata da Musitano tra i pali. Il numero 1 della squadra di Campisi sta vivendo una stagione da protagonista e sembra essere nel mirino della prima squadra per la prossima annata grazie al suo rendimento.

Alessandro Musitano, portiere dell'Alcione classe 2004, convocato in 5 occasioni con la Serie D (contro Sammaurese, Progresso, Mezzolara, Real Forte Querceta e Fanfulla) e protagonista con l'Under 19 nazionale.

• NOME E COGNOME: Lorenzo Foresti

• PRESENZE: 14

• GOL SUBITI: 19

• MEDIA VOTO: 6.46

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 19

Nonostante il mancato esordio con la Serie D, Foresti ha oramai un posto fisso nelle convocazioni con la prima squadra del Vis Nova. Nell'under 19 il classe 2004 sta facendo vedere tutto il suo valore, con i neroverdi che stanno cercando di aggrapparsi alle parate del loro portiere per restare nelle zone più alte della graduatoria.

Lorenzo Foresti, portiere del Vis Nova che vanta 19 convocazioni in Serie D senza esordio, ma in Under 19 si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni.

• NOME E COGNOME: Edoardo Cirillo

• PRESENZE: 17

• GOL SUBITI: 15

• MEDIA VOTO: 6.24

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 2

Venantini e i suoi ragazzi sono in piena corsa per il titolo nel girone C, dove hanno dimostrato di essere una delle maggiori rivelazioni di questa stagione. Cirillo ha un ruolo cardine nello scacchiere bianconero, dato che oltre alla grande qualità offensiva, la squadra di Merate vanta una delle difese meno battute all'interno del campionato.

• NOME E COGNOME: Stefano Mangiapoco

• PRESENZE: 11

• GOL SUBITI: 7

• MEDIA VOTO: 6.36

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 3

La concorrenza nelle giovanili del Ponte San Pietro come portiere è veramente tanta: Remondini si è guadagnato un ruolo importante in Serie D, mentre Mangiapoco sta vivendo una grande stagione con l'Under 19. A testimonianza del talento del portiere classe 2004 ci sono i pochissimi gol incassati dai bergamaschi, miglior difesa del girone.