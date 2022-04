Decide un subentrato: è il gol che vale il sorpasso in seconda posizione

Il Ponte San Pietro batte 0-1 la Real Calepina e diventa secondo in classifica, giocando una grande partita coronata nel finale dal gol di Micheli. Una partita risolta negli ultimi minuti che sembrava maledetta per gli ospiti, con un rigore sbagliato nelle prime fasi di gioco da Berardelli e tantissime occasioni sprecate. Occasione ghiotta sprecata per i padroni di casa, che perdono la seconda posizione, complici le varie assenze e l'espulsione di Lozza nella ripresa. Nel complesso i blues vincono meritatamente una bellissima gara, all'insegna delle occasioni da gol e con grande fisicità. L'ERRORE DI BERARDELLI La partita si apre...

