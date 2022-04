Entra dalla panchina e fa il panico: prima la traversa, poi la rete del pari

Il match fondamentale tra Arconatese e Novara per inseguire la zona calda della classifica termina con un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno. Dopo i primi minuti passati a studiarsi, i giallo-oro cercano, senza successo, il vantaggio durante la prima frazione. Nella ripresa la partita si fa molto più movimentata, Bonasso riesce a portare in vantaggio i padroni di casa ma gli ospiti non si danno per vinti e, con una grande reazione, riescono a pareggiare con Hadjilari. CARBONE INDEMONIATO Dopo i primi minuti di gioco compassati i ragazzi di Casalati iniziano ad accelerare. Gli esterni del suo 3-4-3...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con