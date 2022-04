La società chiama i carabinieri e accusa l'arbitro: «Ha insultato un nostro giocatore»

Partita San Martino Speme e Tritium, in casa della squadra di Pollini, messa sotto sopra per un episodio che sconvolge l'ambiente, i protagonisti in campo e che naturalmente è ancora tutta da chiarire. Dopo alcuni minuti di gara, stando a quanto raccontato dai diretti interessati, il direttore di gara si sarebbe rivolto verso un ragazzo di colore dei veneti con l'espressione: «Ti muovi come una scimmia». La frase viene riferita direttamente dal calciatore alla panchina dei padroni di casa, che va su tutte le furie, provocando l'espulsione del vice allenatore e del dirigente Stefano Braggion, che così commenta l'accaduto in...

