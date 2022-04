La capolista frena nel derby, lui fa tripletta e tiene aperto il campionato

Il campionato è sempre più frizzante e impronosticabile. La Castellanzese pareggia a Legnano, in pari altre tre partite, tra cui Arconatese-Novara, Casatese-Caronnese e Città di Varese-Vis Nova. La lotta ai playoff è più viva che mai, mentre l'Alcione ne approfitta e vola a -4 dalla capolista.

PROMOSSI

SANGIULIANO CITY 8.5

I gialloverdi sono stati i migliori di questa settimana. La squadra di Molinelli arrivava da 7 sconfitte consecutive ed era nel bel mezzo della peggior crisi dall'inizio della stagione. A inizio Febbraio era riuscita ad arrivare in zona playoff e poi dopo la sconfitta contro la Vis Nova per 1-6 in casa è entrata in un buco nero, ma è riuscita a uscire nell'ultima giornata vincendo per 3-4 in casa del Crema. Una partita piena di gol e di emozioni, culminata con la rimonta negli ultimi 10 minuti grazie ai gol di Alletto e Borla.

GOZZANO 8

Li fermi chi può. Grazie alla vittoria maturata in casa per 2-1 contro il Fanfulla, i rossoblù ottengono il quinto successo in 6 partite e la 3ª vittoria di fila. Negli ultimi 2 mesi la squadra di Viganotti ha compiuto un vero e proprio capolavoro calcistico. Le speranze di arrivare ai playoff si fanno sempre più realtà, grazie al gol di Botta al 47' del secondo tempo, che consegna i 3 punti al Gozzano.

ALCIONE 8

Era chiamata a non sbagliare e non ha deluso le aspettative. La vittoria per 2-5 in casa della Leon permette a Campisi, grazie al pareggio maturato dalla capolista a Legnano, di avvicinarsi ancora di più al primo posto. Non c'è partita a Vimercate, gli orange fanno quello che vogliono e rifilano 5 gol nel primo tempo ai padroni di casa. La tripletta di uno spettacolare Boeron e la doppietta di Femminò hanno il sapore di trionfo e di lotta fino alla fine per il titolo nazionale.

FOLGORE CARATESE 7.5

I biancoazzurri tengono vivo il sogno playoff grazie a una vittoria ottenuta per 0-3 in casa del Borgosesia. Stesina apre i giochi al 19' del primo tempo, poi Cani e Galimberti nel secondo chiudono i conti. Era importante per i ragazzi di Crippa rialzare la testa dopo aver perso 5 partite consecutive, di cui l'ultima con una sconfitta pesante per 0-7 in casa. Questi 3 punti servono per ridare umore e voglia alla squadra e per ripartire a lavorare per concludere al meglio la stagione.

RIMANDATI

CREMA 7

Nonostante la classifica, gioca tutte le partite come una finale di Champions e mette tutte le squadre in difficoltà. In casa contro il Sangiuliano perde a testa altissima. Bressan riesce 2 volte a recuperare lo svantaggio e va a anche in vantaggio al 30' del secondo tempo con il terzo gol di Zecchini. Purtroppo negli ultimi 10 minuti i gialloverdi rimontano e vincono la partita.

LEGNANO 7

La squadra di Garantolla ferma la capolista in casa sul risultato di 1-1. Il nuovo tecnico era riuscito a portare a casa i 3 punti all'esordio in panchina fuori casa contro il Sangiuliano e ora blocca il cammino della Castellanzese grazie al gol di Scanu in extremis. È lui l'uomo giusto per la scalata della classifica?

CASATESE 6.5

Dopo la sconfitta nella giornata precedente contro la Vis Nova fuori casa, i ragazzi di Casatenovo si fermano ancora in casa e si allontanano dal primo posto. Biscotti nel secondo tempo risponde a Di Marco ma non basta. Entrambe le squadre tornano a casa con un punto e lo scontro diretto per il titolo finisce in parità.

CARONNESE 6.5

Nel big match di alta classifica riesce ad andare in vantaggio dopo pochi minuti con Di Marco ma non riesce a portare a casa i 3 punti. Dopo la vittoria nell'ultima giornata contro la Castellanzese, i ragazzi di Munari non riescono a dare continuità e ad accorciare sulla capolista. Nella prossima partita in casa contro la Leon dovrà tornare a fare punteggio pieno se vuole continuare a puntare al primo posto.

FANFULLA 6.5

I ragazzi di Ruggiero tengono testa ad un super Gozzano per tutta la partita ma cadono nel finale sul risultato di 2-1. A decidere il match nei minuti di recupero ci pensa Botta, che regala i 3 punti ai padroni di casa. I bianconeri non vogliono mollare e proveranno a vincere la prossima partita in casa contro il Crema.

CITTÀ DI VARESE 6

Secondo pareggio consecutivo per i ragazzi di Porro. I biancorossi affrontano il big match di alta classifica con cattiveria e con grinta, ma non vanno oltre il pari. Questo punto ottenuto in casa contro la Vis Nova non permette al Città di Varese di superare proprio la concorrente in classifica. I ragazzi di Porro sono al quinto posto e sperano di riuscire a resistere ai tentativi delle altre squadre di sottrargli i playoff.

VIS NOVA 6

Zero gol fatti e subiti in 90 minuti consegnano 1 punto a Rampinelli. La posizione in classifica rimane invariata, ma i neroverdi non approfittano del pareggio della Castellanzese per recuperare punti sulla capolista. Nel prossimo incontro i ragazzi di Giussano dovranno affrontare il Gozzano di Viganotti in casa e dovranno essere bravi a portare a casa i 3 punti per sperare di recuperare terreno.

ARCONATESE 6

I gialloblù vanno in vantaggio con Bonasso nel primo tempo ma si fanno recuperare nel secondo e guadagnano solo 1 punto pareggiando 1-1 in casa contro il Novara. Ora sono in 8ª posizione a -4 punti dal Città di Varese. La strada è ancora lunga e i ragazzi di Casalati non smettono a credere al sogno playoff. Il prossimo match fuori casa contro la Folgore caratese sarà fondamentale per il cammino verso la 5ª posizione.

NOVARA 6

I ragazzi di Gheller dopo il 5-0 schiacciante in casa contro il Crema nella giornata precedente non sono riusciti a dare continuità. Hadjilari risponde a Bonasso ma non si va oltre al pari. La squadra piemontese se vuole provare a scalare la classifica dovrà dare una scossa al campionato già nella prossima partita contro il Città di Varese, la diretta concorrente per i playoff.

BOCCIATI

CASTELLANZESE 5.5

Dopo la sconfitta per 2-0 a Caronno, la squadra di Colombo era chiamata a vincere in campionato contro il Legnano, invece ha deluso le aspettative, pareggiando per 1-1. Le dirette concorrenti, soprattutto l'Alcione, si avvicinano sempre di più e le giornate che mancano alla fine del campionato sono tante. I neroverdi dovranno cercare di resistere nelle prossime giornate ai tentativi delle altre squadre di spodestarla dal trono, per evitare di perdere tutto il bel lavoro fatto fino ad ora.

AC LEON 5.5

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Vimercate che perdono 2-5 in casa contro l'Alcione. Esordio amaro per Giorgio Frigau sulla panchina della Leon. Il tecnico nelle prossime giornate dovrà lavorare bene con la squadra per riuscire a portarla più in alto possibile. Nella prossima giornata i leoni di Vimercate affronteranno una trasferta difficile a Caronno e dovranno fare un ottima partita se vogliono fermare la 4ª in classifica e tornare a vincere.

BORGOSESIA 5

La squadra granata non riesce più a fare punti come ad inizio anno nonostante abbia il bomber del campionato Diongue a quota 15 gol. La sconfitta per 0-3 in casa contro la Folgore Caratese è la quarta consecutiva. Blanco dovrà cercare di rianimare i suoi ragazzi per tornare a macinare punti come 2 mesi fa.