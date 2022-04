Il terzino classe 2004 fa la magia all'incrocio, poi è raddoppio per il quinto posto

Sul campo della Virtus Ciserano Bergamo va in scena l'anticipo della 23ª giornata, che vede i padroni di casa imporsi per 2-1 contro il Villa Valle, una delle squadre più in forma del momento. I rossoblù si portano in vantaggio con la rete di Morstabilini nel primo tempo e allungano con il solito Alessandro Viscardi a inizio ripresa; gli ospiti accorciano con la zampata di Tiraboschi dopo pochi minuti ma non riescono a trovare il guizzo decisivo per il pareggio, permettendo alla squadra di Togni di mettere una bella ipoteca sul quinto posto. Un'altra sconfitta di misura in un big...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con