Salta il portiere e fa 1-0, ma nel finale pareggia il subentrato

Vis Nova e Gozzano si tamponano a vicenda con un 1-1 che mantiene l'equilibrio in zona playoff. I i padroni di casa sono in lotta per il secondo posto, con la Castellanzese che in vetta fugge a +6 dalla prima inseguitrice. Gozzano che invece rincorre il quarto posto occupato proprio dagli avversari di giornata. Una vittoria degli ospiti sarebbe fondamentale, perché permetterebbe ai ragazzi di Viganotti di raggiungere quota 39 punti, in piena corsa per risultati importanti. Una partita sentita, dove entrambe le formazioni non vogliono e possono sbagliare. Alla fine i 90 minuti più recupero segnalano una gara di...

