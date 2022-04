Verso la Serie D: ecco a chi affidare le chiavi della difesa il prossimo anno

Con la stagione che volge al termine, le squadre di Serie D iniziano a guardare i settori giovanili per cercare dei ragazzi da aggregare con la prima squadra. Il reparto difensivo è storicamente molto difficile da affrontare, soprattutto per giovani alla prima esperienza professionistica. Ecco quali sono i difensori più pronti nell'Under 19 per affrontare il grande salto il prossimo anno.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

• NOME E COGNOME: Federico Triberti

• PRESENZE: 12

• GOL FATTI: 4

• MEDIA VOTO: 6.7

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 1

Mentre la prima squadra fatica, l'Under 19 della Tritium continua ad incantare nel suo girone. Triberti prima dell'infortunio è stata una pedina fondamentale nello scacchiere di Bassani e Pizzocchero, con grande fisicità e ottimo tempismo negli interventi che lo rendono un difensore estremamente affidabile anche in ottica futura.

Federico Triberti, roccioso difensore centrale della Tritium al momento ai box a causa di un infortunio

• NOME E COGNOME: Fabio Lioce

• PRESENZE: 20

• GOL FATTI: 6

• MEDIA VOTO: 6.5

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

Il Sangiuliano City cova ancora il sogno playoff ed uno dei protagonisti nella stagione dei gialloverdi è senza dubbio Lioce, difensore centrale con il vizio del gol. Il quinto posto dista solo 6 punti e le prestazioni del classe 2003 saranno fondamentali per cercare di restare aggrappati all'obiettivo stagionale.

Fabio Lioce, difensore classe 2003 titolarissimo del Sangiuliano City

• NOME E COGNOME: Valerio Biscotti

• PRESENZE: 19

• GOL FATTI: 5

• MEDIA VOTO: 6.5

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 1

Nonostante l'ultima pesante sconfitta con il Sangiuliano City, la Casatese è ancora pienamente in corsa per arrivare quinta. Con 5 gol in campionato, Biscotti è uno dei leader dello spogliatoio biancorosso e con le sue prestazioni sta attirando su di sé diverse attenzioni in vista del prossimo anno.

• NOME E COGNOME: Maurizio Silvestre

• PRESENZE: 22

• GOL FATTI: 2

• MEDIA VOTO: 6.6

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 3

Eleganza e proprietà tecniche si mescolano in un centrale di difesa atipico, che predilige il gioco palla al piede ed è incredibilmente abile in fase di impostazione. La Caronnese vanta la seconda miglior difesa del campionato con Alcione e Vis Nova, e Silvestre è senza dubbio uno dei segreti della retroguardia rossoblù.

• NOME E COGNOME: Davide Della Vedova

• PRESENZE: 20

• GOL FATTI: 2

• MEDIA VOTO: 6.5

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

Il classe 2004 della Castellanzese è il perno difensivo dei neroverdi, grazie alla sua incredibile fisicità in marcatura. La capolista fonda buona parte dei suoi successi sulla fase difensiva e Della Vedova sta dimostrando di poter essere già pronto ad un salto in Serie D il prossimo anno.

• NOME E COGNOME: Flavio Zaffaroni

• PRESENZE: 20

• GOL FATTI: 2

• MEDIA VOTO: 6.7

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

Capitan Zaffaroni sta vivendo una grande stagione nella squadra di Venantini. Il classe 2004 non sente la pressione di avere la fascia al braccio e la Brianza Olginatese si gode il suo giovanissimo centrale difensivo, che strizza l'occhio ad una possibile promozione il prossimo anno.

Flavio Zaffaroni, capitano della Brianza Olginatese e uno dei migliori dei suoi per rendimento stagionale

• NOME E COGNOME: Filippo Amidani

• PRESENZE: 15

• GOL FATTI: 6

• MEDIA VOTO: 6.7

• CONVOCAZIONI IN SERIE D: 0

Amidani è da poco rientrato da un infortunio e ha ripreso fin da subito il suo posto nello scacchiere di Ugolini. Il difensore del Desenzano Calvina vanta già 6 gol in questa annata e la rete siglata contro la Brianza Olginatese poco dopo il suo rientro simboleggia la forza di volontà e le qualità a disposizione del classe 2004.