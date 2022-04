Due gol in tre minuti, poi arriva la tripletta personale

I testacoda di classifica sono spesso musica per le orecchie di chi ama le sorprese, ma certe volte anche nel calcio le cose vanno secondo la logica. La sfida tra Tritium e Sona, terminata 4-0, è stata uno dei casi della seconda opzione: gli ospiti sono rimasti in gara fino a quando hanno potuto, ma gli uomini di Pizzochero e Bassani non hanno mostrato la minima traccia di pietà, tenendo sempre saldamente in mano il manubrio della gara e controllando il ritmo senza particolari patemi, punendo la difesa avversaria con due gol per tempo. METTERE LE COSE IN CHIARO Il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con