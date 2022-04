Un secondo tempo perfetto consegna agli ospiti il derby

Colpo esterno della Vis Nova, che espugna il campo della Folgore Caratese con il punteggio di 1-3. La doppietta di Mancosu e il sigillo finale di Schiavo regalano ai neroverdi tre punti nel derby, condotto in superiorità numerica per settanta minuti (rosso a Pastore al 43’). Ospiti più pimpanti e cinici, nonostante un avvio di gara leggermente in salita. Il trio Mancosu-Schiavo-Occhionero con il fondamentale supporto di Ferrario trascinano l’undici di Rampinelli. Per la Folgore Caratese, invece, gara a sprazzi, con una discreta gestione del pallone ma poca incisività sottoporta. La rete che accorcia le distanze nella ripresa, firmata da...

