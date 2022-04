Doppio Viscusi e Mocchi: l'Alcione supera la Casatese e raggiunge la capolista

Tre gol, tre punti, primo posto centrato. Non potevano sperare in un sabato migliore, in casa Alcione. I ragazzi di Campisi hanno infatti piegato 3-1 la Casatese, dando continuità alla vittoria di Crema di venerdì scorso e agguantando la Castellanzese in testa alla classifica. Al Kennedy, succede tutto nella ripresa. La doppietta di Viscusi ha indirizzato la gara, il colpo di testa di Bruzzone l'ha riaperta, quello di Mocchi ha chiuso ogni tipo di discorso. A cinque giornate dal termine, Montesano e compagno devono ottenere un punto in più dei neroverdi, avendo perso entrambi gli scontri diretti. La battaglia prosegue:...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con